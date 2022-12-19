半個身體在車窗外！台南屁孩半夜耍特技　警檢視影片開罰

記者林悅／台南報導

有網友PO影片指出，台南市東區崇德路、崇道路口，18日凌晨3時50分許，有白色轎車行駛該處時，後座男子半身伸出車窗外，還突然左轉，後方轎車緊急按喇叭及煞車才未撞上；台南市警一分局檢視網路影片後表示，將傳喚駕駛人到案，依違反道路交通管理處罰條例開罰。

▲台南市東區崇德路、崇道路口，18日凌晨3時50分許，有白色轎車行駛該處時，後座男子半身都伸出車窗外，還突然左轉。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

有網友在社會事新聞影音PO出一段影片，內容是18日凌晨3時50分許，有一部白色轎車在東區崇德路、崇道路口，車子突然左轉，後座男子上半個身體伸出車窗外，後方自小客車見狀馬上急按喇叭及緊急煞車才沒有撞上。

▲警方指出，該車涉嫌違反道路交通管理處罰條例，將傳喚駕駛人依開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警一分局德高所所長高銀泉指出，經檢視相關影片，違反道路交通管理處罰條例第30條汽車裝載時，有下列情形之一者，處汽車駕駛人新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行：七、載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險。第31條：汽車行駛於道路上，其駕駛人、前座或小型車後座乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人新台幣1千5百元罰鍰。第42條：汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處新台幣1千2百元以上3千6百元以下罰鍰。警方將傳喚駕駛人到案說明，依法開罰。