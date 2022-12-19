　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

半個身體在車窗外！台南屁孩半夜耍特技　警檢視影片開罰

記者林悅／台南報導

有網友PO影片指出，台南市東區崇德路、崇道路口，18日凌晨3時50分許，有白色轎車行駛該處時，後座男子半身伸出車窗外，還突然左轉，後方轎車緊急按喇叭及煞車才未撞上；台南市警一分局檢視網路影片後表示，將傳喚駕駛人到案，依違反道路交通管理處罰條例開罰。

▲台南市東區崇德路、崇道路口，18日凌晨3時50分許，有白色轎車行駛該處時，後座男子半身都伸出車窗外，還突然左轉。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

台南市東區崇德路、崇道路口，18日凌晨3時50分許，有白色轎車行駛該處時，後座男子半身都伸出車窗外，還突然左轉。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

▲台南市東區崇德路、崇道路口，18日凌晨3時50分許，有白色轎車行駛該處時，後座男子半身都伸出車窗外，還突然左轉。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

有網友在社會事新聞影音PO出一段影片，內容是18日凌晨3時50分許，有一部白色轎車在東區崇德路、崇道路口，車子突然左轉，後座男子上半個身體伸出車窗外，後方自小客車見狀馬上急按喇叭及緊急煞車才沒有撞上。

▲台南市警一分局德高所所長高銀泉指出，經檢視相關影片，該車涉嫌違反道路交通管理處罰條例，將傳喚駕駛人依開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲警方指出，該車涉嫌違反道路交通管理處罰條例，將傳喚駕駛人依開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警一分局德高所所長高銀泉指出，經檢視相關影片，違反道路交通管理處罰條例第30條汽車裝載時，有下列情形之一者，處汽車駕駛人新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行：七、載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險。第31條：汽車行駛於道路上，其駕駛人、前座或小型車後座乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人新台幣1千5百元罰鍰。第42條：汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處新台幣1千2百元以上3千6百元以下罰鍰。警方將傳喚駕駛人到案說明，依法開罰。

▲台南市警一分局德高所所長高銀泉指出，經檢視相關影片，該車涉嫌違反道路交通管理處罰條例，將傳喚駕駛人依開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
逛全聯突遭7警包圍搜身！他質疑非法盤查怒告　警局回應了
LIVE／梅西奪冠跳桌飆舞！　法國輸到暴動
汪小菲提告駁大S討750萬生活費　北院首開庭！
決賽最神不是梅西、姆巴佩？球迷狂讚「這個人」：跟鬼一樣
梅西脫襪「左腳紅繩繫4年」！　阿根廷多位球員都有綁
「我曾夢到奪下世界盃冠軍好多次」　梅西IG發文：不敢相信是真
梅西跳上桌子跳舞！　更衣室狂歡畫面曝
阿根廷奪冠女球迷太興奮！　觀眾席「脫衣露奶」7秒狂甩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

寒流一波波！台中男醉倒草叢險失溫　警送返家他回「3Q」

汪小菲提告駁大S討750萬生活費　北院首開庭！本尊都找律師代打

逛全聯突遭7警包圍搜身！他質疑非法盤查怒告　通霄分局回應了

長榮爭產案　弟弟派不滿「張榮發基金會」萬年董事長！起訴再敗

高雄113候選人欠稅不繳！他選里長竟「賣狗肉」…這招乖吐25萬

霸王寒流急凍！桃園58小時內11人命危僅救回1人　最年輕只有38歲

半個身體在車窗外！台南屁孩半夜耍特技　警檢視影片開罰

台中男大白天對空開11槍拒答動機　百警6hrs臨檢遏止黑幫氣焰

客運駕駛宿醉載客！途中下車覓食　整輛車竟「倒車入庫」撞進超商

快訊／高雄街頭隨機砍人！怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

王大陸當眾吻蔡卓宜..全場驚呼　告白「喜歡寵著妳」她感動淚崩

寶寶「脖子多出貓尾圍巾」　輕拍哄睡！媽笑：移不開

偷懶汪走跑步機「只用後腳」　媽見狀喊加碼牠秒回原位！

天冷試水溫！國中男跳高雄香蕉碼頭「不見了」　3同學目擊

寒流一波波！台中男醉倒草叢險失溫　警送返家他回「3Q」

汪小菲提告駁大S討750萬生活費　北院首開庭！本尊都找律師代打

逛全聯突遭7警包圍搜身！他質疑非法盤查怒告　通霄分局回應了

長榮爭產案　弟弟派不滿「張榮發基金會」萬年董事長！起訴再敗

高雄113候選人欠稅不繳！他選里長竟「賣狗肉」…這招乖吐25萬

霸王寒流急凍！桃園58小時內11人命危僅救回1人　最年輕只有38歲

半個身體在車窗外！台南屁孩半夜耍特技　警檢視影片開罰

台中男大白天對空開11槍拒答動機　百警6hrs臨檢遏止黑幫氣焰

客運駕駛宿醉載客！途中下車覓食　整輛車竟「倒車入庫」撞進超商

快訊／高雄街頭隨機砍人！怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

王仁甫掌鏡「登山大吵」畫面全錄　季芹氣瘋剪掉不准播

打炒房草案插隊排審　專家：跌幅最多2成不會硬著陸

征戰世足16年！梅西「圓夢捧起金盃」嗨翻天：當場退役也無遺憾

中國官員解讀經濟會議：化解房市風險是重中之重

吳念庭談今年落差苦笑　渴望出征經典賽：想為台灣出力

幕後／兵役延長因「傳統訓練內容」卡關　擬參考他國增多元訓練菜單

比數被追平「梅西為何笑了」？1舉動網秒懂：強者內心的興奮

寒流一波波！台中男醉倒草叢險失溫　警送返家他回「3Q」

張奕加盟西武直呼「很興奮」　渡邊久信期待單季50場

包・開箱／派對季必收Bottega Veneta金銀新色編織包！　鏡面光澤感超美

社會熱門新聞

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭

國中生跳香蕉碼頭「試水溫」溺斃！

網紅護理師提告四叉貓　求償百萬

女醫爽收34萬聘金　輸在一句話敗訴

即／高雄怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

獨／前副市長兒遭開單不爽　派出所掏身分證嗆警

賓士男「裸體下車」闖民宅！屋主嚇壞

北檢頂樓升「民進黨旗」　雨衣怪客身分曝

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

獨／中信兄弟最胸鐵粉「本壘奈」私密片外流　

妻外遇猛男天天嘿咻　夫見激戰照氣炸

高雄男牽自行車撿回收遭無照男飆撞　噴飛倒地慘死

高雄跳水國中生找到了　無生跡送醫

更多熱門

相關新聞

即／台南學甲槍擊案　2共犯收押

即／台南學甲槍擊案　2共犯收押

台南學甲區88槍槍擊案持續偵辦中，檢警16日拘提幕後策畫者楊姓男子，並找到提供衝鋒槍的蔡姓男子、開車載楊去取槍的謝姓司機。檢方訊後，認為蔡、謝2人涉違槍砲法等罪嫌重大，有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押，18日晚間經台南地院裁准，禁止接見通信。

台南啟動寒冬送暖低溫關懷

台南啟動寒冬送暖低溫關懷

台南玉井首度上帝公神尊「集合」團拜祝壽

台南玉井首度上帝公神尊「集合」團拜祝壽

台南白河區崎內里鐵皮屋火警

台南白河區崎內里鐵皮屋火警

來台南水道博館看耶誕老人、麋鹿和煙囪

來台南水道博館看耶誕老人、麋鹿和煙囪

關鍵字：

台南東區崇德路屁孩特技開罰

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

法國PK踢丟2點！阿根廷奪隊史第3冠

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

汪小菲直播現身怒了開嗆張蘭！「突交代遺言」

南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

劉在錫拿獎卻尷尬道歉！　SBS演藝大賞被罵爆

法國世足衛冕夢碎！　竹科工程師100萬全沒了

大S爆搬家了！「霸氣斷開和汪小菲舊愛巢」

國中生跳香蕉碼頭「試水溫」溺斃！

網紅護理師提告四叉貓　求償百萬

阿根廷門將：為姆巴佩默哀一分鐘

梅西想以世界冠軍身分繼續出賽

再急凍！可能又有寒流　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？
小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面