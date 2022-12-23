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桃園八德公寓大火！烈焰沖天　母逃生不及燒死...子獲救昏迷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區介壽路二段一處鐵民民宅今（23）日清晨發生大火，桃園市消防局第一大隊派員灌救，起火點位於3樓，消防人員控制火勢後救出2人，其中1名婦人已明顯死亡，另一名男子則昏迷送醫急救中，據指出，2人為母子關係，至於起火原因仍待調查釐清。

▲桃園市八德區介壽路二段民宅今（23）日清晨生火警，桃園市消防局到場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區介壽路二段民宅今（23）日清晨生火警，桃園市消防局到場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，今天清晨6時15分接獲報案指稱，八德區介壽路二段民宅發生火警，第一大隊八德消防分隊派出12輛消防車、3輛救護車與37名消防人員到場灌救。

▲桃園市八德區介壽路二段民宅今（23）日清晨生火警，桃園市消防局救出1名男子送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區介壽路二段民宅今（23）日清晨生火警，桃園市消防局救出1名男子送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

民宅現場為鐵皮建築，起火點在3樓，消防人員控制火勢後進入火場搜查，先後救出1名婦人與男子，其中婦人已明顯死亡，男子則昏迷且意識不清，消防人員送醫急救中。

▲桃園市八德區介壽路二段民宅今（23）日清晨生火警，桃園市消防局到場全力灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區介壽路二段民宅今（23）日清晨生火警，桃園市消防局到場全力灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，被救出是一對母子，平時都居住在現場，除2人外還有爸爸，但火警發生時爸爸並不在家，也不知道火警如何發生，至於真正火警發生原因仍待消防局火調科調查釐清。

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