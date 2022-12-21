巨量廢棄物偷倒深山！阿伯辯「純幫忙」　僱主也裝傻...最重判5年

▲大量土石、建築紅磚廢棄物被李男丟在霧峰山區。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

大量工地廢棄物倒山區！台中一名63歲李姓男子18日駕駛小貨車，後斗載滿大量紅磚、石塊廢棄物到霧峰峰谷路一處山坡，被當地民眾發現後報警，警方通報環保局到場，發現李男放在此處的廢棄物長7公尺、寬1公尺、高0.8公尺，李男供稱「幫忙」大里某地主，將廢棄物堆棄在此。霧峰分局表示，依法可處重5年以下徒刑併科1500萬以下罰金。

峰谷路萬斗六段位處偏僻山區，疑似被不肖者盯上在此傾倒廢棄物。李男駕駛小貨車，後斗載滿廢棄物，還分5次載送才有辦法載完。李男向警方供稱，是「幫忙」大里一名正在整理農地的地主棄置建築紅磚、石塊，拒不承認是有受僱用，李還將廢棄物上蓋上帆布，試圖掩人耳目，待無人之時再往山谷丟棄，所幸有好心民眾發現報警，全案由警詢後依法送辦。

▲▼霧峰分局表示，依照廢棄物清理法第46條規定，最高可處5年有期徒刑，併科1500萬罰金。（圖／記者許權毅翻攝）

霧峰分局長李建興表示，此案可依廢棄物清理法第46條規定，最重可處5年以下有期徒刑，並得併科新台幣1500萬元以下罰金，另依同法第9條規定扣留現場載運車輛。霧峰分局萬豐派出所所長張逸格表示，也請李男供稱的大里地主前來說明，但同樣拒不承認，後續開罰將由環保局認定。