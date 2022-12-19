車門開開上路！超狂小客車「這樣載運腳踏車」　南警依法開罰了

記者林悅／台南報導

有網友12月18日下午4時許，在臉書社群媒體PO文：「有部自小客車後座載運腳踏車，右後車門未關閉行駛於安南區海佃路上，造成交通安全疑慮」，市警三分局主動調閱監視器，並通知駕駛人說明，將依違反道安條例，開罰新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

▲網友在臉書社群媒體PO文指有部自小客車後座載運腳踏車，右後車門未關閉行駛於安南區海佃路上，造成交通安全疑慮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局指出，警方獲悉後，積極調閱路口監視器，並通知駕駛人說明；經查行為人為修理腳踏車，將腳踏車塞進自小客車後座，導致車後門無法關閉行駛於道路上，確有違規行為，三分局除告誡該駕駛人外，並依道路交通管理處罰條例第30條 第1項第7款：「載運貨物不穩妥，行駛時顯有危險」掣單舉發，裁罰新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

▲台南市警三分局交通組長陳錫賢表示，該名駕駛確有違規行為，將依法告發。（圖／記者林悅翻攝）

市警三分局呼籲，駕駛車輛時除隨時注意天候及路況，另於行駛車輛前要檢查載運貨物是否確實固定、車門是否關閉，避免貨物或其他物品有滲漏、飛散、脫落、掉落的情形，違者將依「道路交通管理處罰條例」第30條舉發，依法究責，最高可處新台幣1萬8千元罰鍰，並責令改正或禁止通行。