深夜開車見警「突然關燈」太詭異　原來車上藏了大批毒咖啡包

記者林悅／台南報導

台南市警五分局和緯派出所員警，23日凌晨3時許，在北區大興街發現一部自小客車，見警車時突然關掉大燈又開啟，行跡可疑立即攔查，赫然在車內發現大批毒品咖啡包、愷他命毒包及大批不明粉末，全案由第五分局擴大溯源偵辦中。

▲台南市警五分局和緯派出所員警蔡易霖、錢稚偉，發現自小客車可疑立即上前攔查，查獲楊姓男駕駛，涉嫌持愷他命、毒品咖啡包200餘包、不明粉末等毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）





23日凌晨3時許市警五分局和緯派出所員警蔡易霖、錢稚偉深夜巡邏，在北區大興街發現一部自小客車駕駛，見警車時突然關掉大燈又開啟，眼尖巡警發現可疑立即上前攔查，駕駛車窗未及關閉，員警赫然發現29歲的楊姓男駕駛，座位跨下有一個K盤及腳踏墊上有一大包疑似毒品咖啡包，楊嫌自知難逃法網，拿出交給警方。

總計查獲三級毒品愷他命20多公克、毒品咖啡包200餘包總重8百多公克、搖頭丸、不明粉末5大包總重4千多公克、含有殘渣的K盤、電子磅秤及夾鏈袋1批，全案依違反毒品危害防制條例送辦，案由偵查隊擴大偵辦中。

市警五分局長洪頂力對員警深夜巡邏勤務，在寒風凜冽中能提高警覺，發現可疑主動查獲大批毒品，深表嘉勉。年關將屆，警五分局將全力落實淨化年前治安環境，讓大家過個好年。