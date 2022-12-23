　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

深夜開車見警「突然關燈」太詭異　原來車上藏了大批毒咖啡包

記者林悅／台南報導

台南市警五分局和緯派出所員警，23日凌晨3時許，在北區大興街發現一部自小客車，見警車時突然關掉大燈又開啟，行跡可疑立即攔查，赫然在車內發現大批毒品咖啡包、愷他命毒包及大批不明粉末，全案由第五分局擴大溯源偵辦中。

▲台南市警五分局和緯派出所員警蔡易霖、錢稚偉，發現自小客車可疑立即上前攔查，查獲楊姓男駕駛，涉嫌持愷他命、毒品咖啡包200餘包、不明粉末等毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局和緯派出所員警蔡易霖、錢稚偉，發現自小客車可疑立即上前攔查，查獲楊姓男駕駛，涉嫌持愷他命、毒品咖啡包200餘包、不明粉末等毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局和緯派出所員警蔡易霖、錢稚偉，發現自小客車可疑立即上前攔查，查獲楊姓男駕駛，涉嫌持愷他命、毒品咖啡包200餘包、不明粉末等毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

23日凌晨3時許市警五分局和緯派出所員警蔡易霖、錢稚偉深夜巡邏，在北區大興街發現一部自小客車駕駛，見警車時突然關掉大燈又開啟，眼尖巡警發現可疑立即上前攔查，駕駛車窗未及關閉，員警赫然發現29歲的楊姓男駕駛，座位跨下有一個K盤及腳踏墊上有一大包疑似毒品咖啡包，楊嫌自知難逃法網，拿出交給警方。

總計查獲三級毒品愷他命20多公克、毒品咖啡包200餘包總重8百多公克、搖頭丸、不明粉末5大包總重4千多公克、含有殘渣的K盤、電子磅秤及夾鏈袋1批，全案依違反毒品危害防制條例送辦，案由偵查隊擴大偵辦中。

市警五分局長洪頂力對員警深夜巡邏勤務，在寒風凜冽中能提高警覺，發現可疑主動查獲大批毒品，深表嘉勉。年關將屆，警五分局將全力落實淨化年前治安環境，讓大家過個好年。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
「神鬼先知」預言明年7大災難！　恐爆世界大戰
李昇基雙重打擊！恩師也暗摃他代言費　帳目表讓韓網驚呆
警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學全瘋了
新北公司被撒冥紙+潑漆！　2惡煞到案年僅15歲
快訊／陳時中發6點聲明！　還原BNT疫苗真相
快訊／小甜甜退出教會！　宋逸民怒發3聲明：私生活有極大狀況
正妹拳擊手「猛掀衣」放送雙乳！　主持人驚呆
快訊／88會館案延燒！　錢帥君男友跨海發聲明
寒流最強時刻到！　15縣市「急凍6°C以下」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東縣警陸續完成刑事實驗室　打擊犯罪發揮鑑識最大戰力

精品名錶搶先看　新竹分署名錶「拍前鑑賞」一早就有人排隊　　

總統「論文門」開庭罵法官混蛋　北院告發律師張靜涉侮辱公務員

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學全瘋了　校長：反應良好

三重玩具槍公司遭撒冥紙+潑漆！　2惡煞到案年僅15歲：球友拜託的

桃園八德民宅火警母死子重傷　倖存父衝醫院...關心兒傷勢

最高檢澄清未「辦藍不辦綠」　持續蒐證查緝正副議長選舉

術後遭姊夫摸胸摳下體「忍60年才提告」！　討460萬法官這樣判

深夜開車見警「突然關燈」太詭異　原來車上藏了大批毒咖啡包

88會館案延燒！名模錢帥君男友跨海發聲明　揚言告媒體誹謗

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

阿妹現身籃網隊球場

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

陳奕迅「台上捲腹1分鐘」喘到後悔了！　見到很多漂亮男生：不小心講出喜好XD

屏東縣警陸續完成刑事實驗室　打擊犯罪發揮鑑識最大戰力

精品名錶搶先看　新竹分署名錶「拍前鑑賞」一早就有人排隊　　

總統「論文門」開庭罵法官混蛋　北院告發律師張靜涉侮辱公務員

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學全瘋了　校長：反應良好

三重玩具槍公司遭撒冥紙+潑漆！　2惡煞到案年僅15歲：球友拜託的

桃園八德民宅火警母死子重傷　倖存父衝醫院...關心兒傷勢

最高檢澄清未「辦藍不辦綠」　持續蒐證查緝正副議長選舉

術後遭姊夫摸胸摳下體「忍60年才提告」！　討460萬法官這樣判

深夜開車見警「突然關燈」太詭異　原來車上藏了大批毒咖啡包

88會館案延燒！名模錢帥君男友跨海發聲明　揚言告媒體誹謗

新悦花園酒店連續4年送愛偏鄉小校　管樂團齊聚表演

屏東縣警陸續完成刑事實驗室　打擊犯罪發揮鑑識最大戰力

韓國女神宣美SUNMI首次台南演出　歡迎民眾一同歡度耶誕佳節

精品名錶搶先看　新竹分署名錶「拍前鑑賞」一早就有人排隊　　

總統「論文門」開庭罵法官混蛋　北院告發律師張靜涉侮辱公務員

特助違規被開單還「要警寫報告」　劉世芳代替道歉：錯誤示範不容發生

統籌稅款超徵！　1／18前地方政府可獲637億紅包

「柯黑魔王」王世堅昔挺柯文哲貼文被翻出　柯王互動笑料多難再現

暴力介入議長選舉！　台南藍軍發「不自殺聲明」籲檢調追黑手

安心了！蔡小虎最新病況曝光　經紀人曝：有望明天出院

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

社會熱門新聞

新竹吐血亡媽留獨子逆轉　「清寒證明」超意外

即／丈夫把車停好…老婆「從天而降」壓碎擋風玻璃

吳怡農拜會里長遇車禍　跪地護人畫面曝

即／苗栗機車碰撞連結板車　騎士上身遭輾碎慘死

台南經發局長涉貪　超狂背景起底

人夫愛「喝茶吃魚」　慘被淨身出戶

蔡英文「論文門」纏訟3年　更一審彭文正仍敗訴

三重男偷200萬被7人圍毆　頭重創慘死

毛豆吃過的再上桌　涓豆腐出大包急下架

OL稱被逼與人夫同事外遇　1原因慘輸

情敵穿內褲躺前妻家　醋男殺紅眼吊門把勒死他

八德民宅火警　母死子獲救昏迷

蘇怡寧遭控逃漏稅　親妹檢舉被當顧問人頭

陳凱凌涉貪羈押　坦承收錢接受性招待

更多熱門

相關新聞

新科雲林縣議員顏嘉葦補助款「全捐偏鄉小學」

新科雲林縣議員顏嘉葦補助款「全捐偏鄉小學」

 民進黨提名雲林縣議員參選人顏嘉葦是政治素人，其清新婉約的形象獲得鄉親7544票的支持，順利當選新科縣議員，今（23）日將選舉補助款22萬6320元捐贈給牛厝村家鄉學區小學泉州國小與尚德國小，做為實踐消弭「月經貧窮」政見的起步。

即／台88大寮匝道小貨車「燒成大火球」

即／台88大寮匝道小貨車「燒成大火球」

即／丈夫車停好　老婆從天而降壓碎擋風玻璃畫面曝

即／丈夫車停好　老婆從天而降壓碎擋風玻璃畫面曝

蔡英文「論文門」纏訟3年　更一審彭文正仍敗訴

蔡英文「論文門」纏訟3年　更一審彭文正仍敗訴

地下匯兌賺匯差　外配捧60萬現金全沒了

地下匯兌賺匯差　外配捧60萬現金全沒了

關鍵字：

毒犯盤查查獲毒咖包毒品影音

讀者迴響

熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

找巨乳妻拍性愛片！美大兵「稱霸Pornhub」

詹雅雯突宣布「離開台灣」！

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

台人最常Google「這2個字」！最夯色情網站曝光了

直擊／宣美台南記者會「驚天動地90秒」　丟下4字落跑全場錯愕

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

終於等到了！超商美式限時「買1送1」

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

蔡英文遭爆嫌國安會議：好無聊快睡著了

小甜甜「理念不合」退教會！

更多

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面