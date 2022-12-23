桃園八德民宅火警母死子重傷　倖存父衝醫院...關心兒傷勢

▲桃園市八德區介壽路二段民宅今（23）日清晨發生大火，警消趕以火場灌救，引起不少路人圍觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區介壽路二段民宅今（23）日清晨發生大火，消防局雖很快控制火場並很快救出受困一對母子，但媽媽仍傷重不治，兒子送醫急救中；據指出，丁姓媽媽與馮姓兒子共住在3樓，爸爸則因工作在外租屋逃過一劫。火警發生後，爸爸被警消通知噩耗心碎不已，也不知道火警如何發生，目前只心繫還在加護病房急救的兒子傷勢，一家三口在年底前發生如此悲劇，讓左右鄰居聽聞後都感到不勝唏噓。

▲桃園市八德區介壽路二段民宅今天清晨大火，火場不斷冒出濃濃黑煙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據桃園市消防局指出，火場位於八德區介壽路二段一棟老舊的住宅，今天清晨6時許，4樓住戶聞到濃煙味道，發現是3樓冒出濃煙，趕緊通報消防局處理，大火由3樓廚房附近竄出，隨即3樓整層陷入火海，上下層鄰居都趕緊逃出，唯獨3樓68歲丁姓婦人與31歲馮姓兒子遲遲未逃離。

▲桃園市八德區介壽路二段民宅今天清晨大火，警消救出受困馮姓男子送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員控制火勢後，發現3樓房間受困的丁婦早已無生命跡象，另個房間馮姓兒子疑似吸入大量濃煙也奄奄一息，被消防人員救出後無明顯意識，緊急送醫救治後再轉往林口長庚醫院急救，目前在加護病房搶救中，火場家具陳設等幾乎都被燒毀，至於起火原因仍待鑑識人員調查釐清。

▲桃園市八德區介壽路二段民宅今天清晨大火，警消撲滅火勢後，鑑識人員在現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，丁姓婦人與馮姓兒子2人一起住，馮姓爸爸在外工作租屋居住，平時較少回八德住家，發生火災意外後被通知到場，馮男對於火災發生原因不知如何面對，目前只關心在加護病房搶救的兒子傷勢。根據鄰居透露，丁姓婦人與兒子平日與鄰居互動不多，相關狀況也不清楚，火警發生非常突然，鄰居對一家三口遇此噩耗都感到難過。

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