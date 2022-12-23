總統「論文門」開庭罵法官混蛋　北院告發律師張靜涉侮辱公務員

▲律師張靜在彭文正告總統蔡英文「論文門」更一審開庭時，罵承審法官張詠惠「混蛋」等語，被北院告發涉犯侮辱公務員罪嫌並函請律師公會研議移付懲戒。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理總統蔡英文「論文門」更一審辯論終結時，原告彭文正委任律師張靜當庭拍桌大罵承審法官張詠惠「混蛋」等語，北院今在「論文門」更一審宣判後，已向台北地檢署告發張靜涉犯侮辱公務員罪嫌，同時檢附相關證據，函請張靜登錄執業的台東律師公會等3個機關，研議是否將張靜涉違反《律師倫理規範》的行為移付懲戒，張詠惠則尚未決定提告追究張靜涉嫌妨害名譽的刑責。

「論文門」更一審於上月（11月）30日下午開庭3小時後，張詠惠諭知全案辯論終結，訂於今天（23日）下午5點宣判，張靜當場聽了大怒，坐在律師席上連續拍桌8次，大罵「哪有這麼混蛋的法官」等語，庭外受訪時，又罵了好幾次法官「混蛋」等語。

北院認為張靜的言行太超過，已傷害司法形象與機關聲譽，預先調閱當天開庭影音蒐證，待今天下午5點宣判後，由政風室向北檢告發張靜涉犯《刑法》第140條「於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱」的侮辱公務員罪嫌，法定刑為1年以下徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

此外，北院認為張靜當天舉動也違反《律師倫理規範》，包括律師不得惡意詆毀司法人員或司法機關、律師就受任之訴訟案件於判決確定前，不得就該案件公開或透過傳播媒體發表足以損害司法公正之言論、律師在法庭中執行職務時，應遵守法庭之秩序等相關規定。

北院因此在「論文門」更一審宣判後，檢附相關證據同步發函台東律師公會、全國律師公會與台東地檢署，請3個機關依照《律師法》規定，研議張靜違反《律師倫理規範》的行為是否構成情節重大、須移付律師懲戒的事由，台東律師公會是張靜登錄執行律師業務的機關。

至於當天在法庭與張靜一起不斷挑戰張詠惠的律師李震華，北院還在蒐證評估是否比照辦理，而張詠惠本人對於開庭遭受張靜言語侮辱的情節，目前暫不提告追究妨害名譽的刑責，因6個月內都可提告，張詠惠將視後續狀況再做決定。