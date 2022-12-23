警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學全瘋了　校長：反應良好

記者邱中岳、陳雕文／台北報導

台北市警察專科學校本月15日舉辦表演活動，其中一名辣妹在台上展現性感身段，台下男同學們紛紛拿出手機拼命錄影，沒過多久，小學妹的肩帶滑落，下一秒美乳跟著露出！幸好她有穿Nubra並及時發現，迅速拉起肩帶並轉身，台風相當穩健。但台下的男同學已陷入瘋狂，一直喊說，「掉了！掉出來了！」

▲19歲小學妹熱舞，肩帶滑落E級美乳露出，幸好小學妹有穿Nubra並及時發現。（圖／民眾提供）

警專小學妹E級美乳露出的24秒影片在網路瘋傳，對此，知情人士透露，案發當天是歌唱總決賽，19歲的小學妹是在過場時進行表演，但她不是熱舞社的，那些舞蹈動作都是她自學。

知情人士還說，小學妹喜歡展現自己，但絕不希望在入學第一年因為這種事情紅起來。而且小學妹很怕因為這次意外造成校方的困擾，也擔心外界因此對警專貼上負面的標籤。

▲小學妹發現異狀即時反應，順勢拉起肩帶。（圖／民眾提供）

對此，警專校長解釋，為促進校園多元發展，提供學生展現各項才藝舞台，每年均辦理 「Show Time」綜合才藝競賽，以發揮創意活化校園。該項活動活潑熱烈，反應良好，也展現了警專生的青春與活力。

校長表示，當天活動表演前同學均已做好安全防護措施，故外傳學生熱舞表演險些「露點曝光」的報導，經現場老師證實係屬誤導。

▼雖然意外露出Nubra，小學妹台風穩健反應迅速，對觀眾露出微笑並轉身，台下男同學陷入瘋狂。（圖／民眾提供）