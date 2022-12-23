林奕華卡位副市長明年2月上任　謝佩芬轟：民意對妳算什麼？

▲民進黨發言人謝佩芬。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

準台北市長蔣萬安23日公布新一波人事，並宣布副市長將由國民黨立委林奕華擔任，但會遲至明年2月才上任，引發外界抨擊。對此，2020年曾與林奕華競選立委的民進黨發言人謝佩芬，23日抨擊，林奕華機關算盡、只為自己，「民意對妳而言算什麼？」

「林奕華機關算盡、只為自己，民意對你而言算什麼？」謝佩芬說，台北市因為人口減少，副市長從3位減到2位。今天，林奕華宣布接任副市長，但決定不跟隨蔣萬安在12月25日就職，而是明年2月才上任，「也就是說，在蔣萬安上任市長的第1個月又至少1個禮拜，台北市將缺少1位副市長」。

謝佩芬接著說，而根據法律規定，林奕華若在明年2月辭職立委，將不進行補選。也就是說，在林奕華明年2月就任台北市副市長後，大安區將有整整1年的時間，沒有立委。

謝佩芬直言，林奕華是大安區選民一票一票選出來的立委，這是她擔任區域立委的第1任，但她不但背棄選舉時對選民的承諾，連一任都不願意做完就落跑，甚至寧可沒收補選，讓大安區空下整整一年沒有立委為選民服務。

謝佩芬說，對於台北市將有1個多月沒有副市長、大安區將有整整1年沒有立委，我身為台北市民、大安區居民、2020年時同樣爭取大安區選民支持的立委候選人，實在無法認同林奕華這種只為極大化自己私利、機關算盡太聰明的做法。