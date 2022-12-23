「費鴻泰手縮回去了！」　徐巧芯主動握手卻遭拒：我的臉皮比較厚

▲王鴻薇茶會，費鴻泰、徐巧芯出席相挺。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區立委補選將於1月8日投票，國民黨參選人王鴻薇今（23）早舉行松山區競選服務處成立儀式，近日因「世代交替」而隔空交火的立委費鴻泰、議員徐巧芯也到場相挺，只見兩人不只一前一後抵達，時間相差約10多分鐘；到場後兩人也分站最左邊與最右邊，儀式過程中全然零互動；直到結束後徐才上前與費握手致意，事後徐巧芯受訪時透露，但「費鴻泰的手有縮回來！」

王鴻薇今（23）日舉行松山區競選服務處成立儀式，包括立委費鴻泰、中常委王伯綸、台北市黨部主委黃呂錦茹、高雄市議員陳麗娜、台北市議員闕枚莎、秦慧珠、徐巧芯、台北市議員當選人詹為元都來相挺。當中費鴻泰與徐巧芯近日因「世代交替」而針鋒相對，兩人互動格外引人關注。

費鴻泰約上午9時50分就抵達現場，徐巧芯則是約10時5分抵達，抵達時正巧費鴻泰準備要致詞，還因此被徐巧芯耽擱了一下，而兩人一前一後抵達時間相差約10多分鐘；徐巧芯到場後，見費鴻泰站在隊列最左邊，她便站在最右邊，相隔約5公尺，因此在儀式過程中全然零互動，直到結束後徐才上前與費握手致意。

徐巧芯事後接受媒體訪問指出，儀式結束後有上前與費鴻泰握手致意，但她卻稱「他的手有縮回來！不過沒關係，我們就是表達尊重，而且議員也還是有很多服務需要立委支持，所以我一點也不會感覺到尷尬」，還強調「我絕對不會因為這種事情而感到尷尬的啦，你們知道我的臉皮就是比較厚。」