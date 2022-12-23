元旦唯一！史上首次高雄雙日跨年卡司超狂　再放223秒大港花火

▲高雄市推出史上首次的雙日跨年，當天還將施放223秒大港花火。（圖／高雄市文化局提供）

記者賴文萱／高雄報導

2022即將結束，高雄市推出史上首次的雙日跨年，12月31日在夢時代跨完年後，1月1日晚上8點，高雄流行音樂中心（以下簡稱高流）接著將舉辦「高流幸福式」跨年晚會繼續嗨！當天搭配著無敵港景，還將施放223秒的「大港花火」，讓現場民眾2023年的第一天就從滿滿的幸福感開始。

2023「高流幸福式」1月1日在高流海風廣場盛大登場，請來最強主持黃子佼來領軍。從年底主持到元旦的佼哥開玩笑的要大家放心，他已經把老婆小孩安頓好了，會全心陪「高流幸福式」的現場觀眾續攤跨年晚會，嗨翻兩天。

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▲「高流幸福式」卡司陣容。（圖／高雄市文化局提供）

90s首席怪潮玉女蘇慧倫原本準備帶全家前往日本旅遊，但為了「高流幸福式」演唱會，硬是退掉了所有的機票，留下來跟大家一起跨年。

卡司更有迷幻歌王林宥嘉、首位登上日本知名串流頻道THE FIRST TAKE的台灣歌手韋禮安，第33屆金曲獎最佳作詞人得主熊仔、「國民姑丈」羅時豐、新世代靈魂歌手9m88、破億神曲製造機蕭秉治、甫發行專輯的創作歌手白安、入圍金曲最佳樂團獎的TRASH，以及高雄在地歌手林宗興等輪番上陣，夢幻卡司陪大家從8點嗨到12點。

▲▼元旦唯一！史上首次高雄雙日跨年卡司超狂，再連放223秒大港花火。（圖／高雄市文化局提供）

接著迎來活動高潮！搭配著無敵港景，配合2023年，施放223秒的「大港花火」，1月1日就算沒有First Love，也要讓大家有First Date的幸福感。高流將以浪漫藍色的燈光秀來搭配高空港景煙火，燦爛的煙花映著港景夜色，再搭配絢麗燈光秀，讓現場民眾2023年的第一天就從滿滿的幸福感開始。

為了服務更多想參與「高流幸福式」跨年演唱會的民眾，高流這次和Line合作，除了高流Facebook，更可以在LINE Today、LINE TV以及全聯的LINE@就可以觀賞這台灣首創的雙日跨年活動。

LINE將於1月1日晚上8點，首度實況轉播。不用出門人擠人，宅在家也能享受舞台上超強卡司帶來的歌聲魅力，在螢幕前同步續攤跨年晚會，讓觀眾一路從12月31日嗨到元旦。