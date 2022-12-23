　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

元旦唯一！史上首次高雄雙日跨年卡司超狂　再放223秒大港花火

▲▼元旦唯一！史上首次高雄雙日跨年卡司超狂，再連放223秒大港花火。（圖／高雄市文化局提供）

▲高雄市推出史上首次的雙日跨年，當天還將施放223秒大港花火。（圖／高雄市文化局提供）

記者賴文萱／高雄報導

2022即將結束，高雄市推出史上首次的雙日跨年，12月31日在夢時代跨完年後，1月1日晚上8點，高雄流行音樂中心（以下簡稱高流）接著將舉辦「高流幸福式」跨年晚會繼續嗨！當天搭配著無敵港景，還將施放223秒的「大港花火」，讓現場民眾2023年的第一天就從滿滿的幸福感開始。

2023「高流幸福式」1月1日在高流海風廣場盛大登場，請來最強主持黃子佼來領軍。從年底主持到元旦的佼哥開玩笑的要大家放心，他已經把老婆小孩安頓好了，會全心陪「高流幸福式」的現場觀眾續攤跨年晚會，嗨翻兩天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼元旦唯一！史上首次高雄雙日跨年卡司超狂，再連放223秒大港花火。（圖／高雄市文化局提供）

▲「高流幸福式」卡司陣容。（圖／高雄市文化局提供）

90s首席怪潮玉女蘇慧倫原本準備帶全家前往日本旅遊，但為了「高流幸福式」演唱會，硬是退掉了所有的機票，留下來跟大家一起跨年。

卡司更有迷幻歌王林宥嘉、首位登上日本知名串流頻道THE FIRST TAKE的台灣歌手韋禮安，第33屆金曲獎最佳作詞人得主熊仔、「國民姑丈」羅時豐、新世代靈魂歌手9m88、破億神曲製造機蕭秉治、甫發行專輯的創作歌手白安、入圍金曲最佳樂團獎的TRASH，以及高雄在地歌手林宗興等輪番上陣，夢幻卡司陪大家從8點嗨到12點。

▲▼元旦唯一！史上首次高雄雙日跨年卡司超狂，再連放223秒大港花火。（圖／高雄市文化局提供）

▲▼元旦唯一！史上首次高雄雙日跨年卡司超狂，再連放223秒大港花火。（圖／高雄市文化局提供）

▲▼元旦唯一！史上首次高雄雙日跨年卡司超狂，再連放223秒大港花火。（圖／高雄市文化局提供）

接著迎來活動高潮！搭配著無敵港景，配合2023年，施放223秒的「大港花火」，1月1日就算沒有First Love，也要讓大家有First Date的幸福感。高流將以浪漫藍色的燈光秀來搭配高空港景煙火，燦爛的煙花映著港景夜色，再搭配絢麗燈光秀，讓現場民眾2023年的第一天就從滿滿的幸福感開始。

為了服務更多想參與「高流幸福式」跨年演唱會的民眾，高流這次和Line合作，除了高流Facebook，更可以在LINE Today、LINE TV以及全聯的LINE@就可以觀賞這台灣首創的雙日跨年活動。

LINE將於1月1日晚上8點，首度實況轉播。不用出門人擠人，宅在家也能享受舞台上超強卡司帶來的歌聲魅力，在螢幕前同步續攤跨年晚會，讓觀眾一路從12月31日嗨到元旦。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
變貴了！　台灣HONDA「CR-V、HR-V、Fit」都漲價
快訊／3連霸奧運金牌！　陸選手被驗出禁藥
稀有「天馬神獸」現身！　研究員嗨：真的四不像
台人最愛Google「這2字」！　月搜尋988萬次
LIVE／寒流急凍冷到明年！林飛帆轟黃偉哲鄉愿　郭再欽對幹退
要尪「戴套性侵」烏克蘭女！　俄魔鬼人妻下場慘了
快訊／遭林飛帆轟「集體鄉愿」　黃偉哲回應了
柯文哲打包收拾辦公室！　留下「蔡英文這本書」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

準備數錢了！強運4星座「一路旺到過年」　愛情事業大豐收

春節10天連假「0-5時國道免收費」　7大疏運措施出爐！最塞時段曝

台人最常Google「這2個字」　月搜尋988萬次！最夯色情網站曝光了

台灣爆搶藥潮！醫喊話：請不要掃購寄對岸　示警「內需上升中」

挺國產水果＋產銷履歷　農糧署與統一超商推年節預購水果禮盒

兒拿奶粉「嗨灑聖誕樹」被罵裝無辜：要下雪啊！媽見滿地雪白崩潰

元旦唯一！史上首次高雄雙日跨年卡司超狂　再放223秒大港花火

富邦人壽關心失智長輩行動尊嚴　支持老盟愛的手鍊創14.59倍影響力

台師大與台大團隊解析清冠一號　發現治療新冠病毒藥理機制

氣溫驟降+候鳥過冬！彰化5養禽場染H5N1　撲殺3.1萬隻雞鴨鵝

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

阿妹現身籃網隊球場

陳奕迅「台上捲腹1分鐘」喘到後悔了！　見到很多漂亮男生：不小心講出喜好XD

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

準備數錢了！強運4星座「一路旺到過年」　愛情事業大豐收

春節10天連假「0-5時國道免收費」　7大疏運措施出爐！最塞時段曝

台人最常Google「這2個字」　月搜尋988萬次！最夯色情網站曝光了

台灣爆搶藥潮！醫喊話：請不要掃購寄對岸　示警「內需上升中」

挺國產水果＋產銷履歷　農糧署與統一超商推年節預購水果禮盒

兒拿奶粉「嗨灑聖誕樹」被罵裝無辜：要下雪啊！媽見滿地雪白崩潰

元旦唯一！史上首次高雄雙日跨年卡司超狂　再放223秒大港花火

富邦人壽關心失智長輩行動尊嚴　支持老盟愛的手鍊創14.59倍影響力

台師大與台大團隊解析清冠一號　發現治療新冠病毒藥理機制

氣溫驟降+候鳥過冬！彰化5養禽場染H5N1　撲殺3.1萬隻雞鴨鵝

退休日子太無聊？　中高齡人力創造退休後「第2曲線」

醫師自爆打「干擾素」出奇效！　接診逾4000病人未感染新冠

他獨押阿根廷中3.6萬...彩券被偷走　賊兌獎被逮硬拗「我買的」

盤點6間五星飯店 ！開箱全台唯一無邊際泳池　絕美山景房賞無盡雲海

家事移工1／1起可在雇主家自主防疫　快篩陰可工作

楊祐寧現身《營業中》攝影機都拍他！　鬼鬼心花怒放：炎亞綸不帥了

示警大陸第四針「務必換疫苗」　曾光：不能再用滅活疫苗了

疑電線走火！香火鼎盛包公廟暗夜大火　鄉民盼重建

拍攝者不救！4歲童亂爬「卡娃娃機洞口」痛哭　爸媽看到笑瘋

金門縣府前恐怖車禍！汽車撞飛機車畫面曝　母遭撞暈...女兒嚇哭

生活熱門新聞

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

冷成凍番薯！2地明日恐爆「6°C急凍低溫」

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友崩潰：才23歲

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

高職除夕返校打掃「不來記過」　真相曝光

長髮妹「捷運站做棒式」視訊　北捷回應了

寒流發威今晨4.1℃　19縣市低溫特報「不到6度」

今晨3.9℃創紀錄！　鄭明典貼一圖看日夜溫差有多大

1月生肖運勢公開　1生肖「年終尾牙」有機會遇上對象

男友約會騎「阿桑型摩托車」　妹子喊丟臉

柯文哲「確認參戰」炎上王世堅　粉絲笑翻

難追到爆！這5星座「單身越久眼光越高」

更多熱門

相關新聞

高雄聖誕有彩蛋！最大8吋跨年花火平安夜試打

高雄聖誕有彩蛋！最大8吋跨年花火平安夜試打

2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》節目精彩，倒數後還有180秒的《亞灣跨年花火》最受觀眾期待，高雄市政府今(22)日宣布跨年花火將在平安夜24日晚間試打，總計施放32發、最大達8吋的高空花火，讓高雄市民提前感受跨年氣氛。

高雄跨年卡司曝光！

高雄跨年卡司曝光！

高雄跨年驚喜加碼！「天生歌姬」壓軸高規格飆唱

高雄跨年驚喜加碼！「天生歌姬」壓軸高規格飆唱

高雄夢時代跨年交通攻略！捷運、輕軌延後收班

高雄夢時代跨年交通攻略！捷運、輕軌延後收班

高雄跨年跨2次！夢時代場再公布4位重磅卡司

高雄跨年跨2次！夢時代場再公布4位重磅卡司

關鍵字：

2023高雄跨年高雄跨年高流幸福式

讀者迴響

熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

蔡英文遭爆嫌國安會議：好無聊快睡著了

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

詹雅雯突宣布「離開台灣」！

C羅變簽7年約　總價將破456億台幣

冷成凍番薯！2地明日恐爆「6°C急凍低溫」

有洋蔥！300組搶低價房　和尚屋主減價只賣他

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友崩潰：才23歲

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

更多

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面