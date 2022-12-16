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高雄跨年跨2次！夢時代場再曝4重磅卡司　粉絲嗨：會不會太夢幻

▲▼2023高雄夢時代跨年卡司再公布，原子少年將登雙面舞台。（圖／高雄市政府提供）

▲2023高雄夢時代跨年卡司再公布。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄跨年跨兩次話題十足，繼《高流幸福式》演唱會公布全卡司後，《亞灣未來市》演唱會今（16）日一口氣宣布，將有4位重量級嘉賓在夢時代跨年，包括金曲歌后「艾怡良」、新生代饒舌抒情歌手「高爾宣」、鄉民老婆「Julia吳卓源」以及「Kimberley陳芳語」，讓粉絲激動大喊：會不會太夢幻！

高雄跨年雙主場，雖然《亞灣未來市》演唱會在12月31日於夢時代登場，《高流幸福式》演唱會則在元旦再跨一次，卻暗自互相較勁，輪番公布超強卡司陣容，一度令粉絲難以抉擇；直到市長陳其邁在臉書說「小孩子才做選擇，你當然全都要！」讓粉絲鎖定到高雄跨年，為跨滿24小時預作準備。

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▲▼高雄夢時代跨年卡司。（圖／高雄市政府提供）

▲金曲歌后「艾怡良」。（圖／高雄市政府提供）

夢時代跨年《亞灣未來市》演唱會，兩面都是搖滾區的獨特舞台，搭配六座懸吊式超大直立柱狀LED螢幕，讓艾怡良直呼新鮮又期待，她說，在高雄的演出都很開心，這次也會全力以赴，跨年表演將會載歌載舞，帶來不同以往的熱情演出，請粉絲拭目以待。

▲▼高雄夢時代跨年卡司。（圖／高雄市政府提供）

▲新生代饒舌抒情歌手「高爾宣」。（圖／高雄市政府提供）

對於雙面舞台，新生代饒舌抒情歌手高爾宣也超級興奮，高爾宣一出道就火速竄紅，其中《Without You》更在網上突破7千萬觀看次數，但登上雙面舞台還是頭一回，因此高爾宣表示，將以特別設計的表演方式，讓在場歌迷都能享受音樂，也偷偷透露，會帶上神秘嘉賓一起演出，想知道是誰嗎？12月31日相約夢時代「不見不散」。

亞灣未來市演唱會亮點之一，新生代R&B女神Julia吳卓源和閨蜜Kimberley陳芳語，雙美聯手登雙面舞台。Julia吳卓源表示，傳統的舞台只要面對一面的觀眾，這次首度挑戰雙面舞台，絕對會同時照顧到「未來式」和「進行式」的粉絲們，只要哪邊聲音大，就會獻上「近距離接觸」福利，還會帶來12月剛發新的熱騰騰新歌，很期待跟高雄朋友們迎新年。

▲▼高雄夢時代跨年卡司。（圖／高雄市政府提供）

▲▼鄉民老婆「Julia吳卓源」以及「Kimberley陳芳語」。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄夢時代跨年卡司。（圖／高雄市政府提供）

Kimberley陳芳語則說，耳聞雙面舞台非常厲害，希望跟所有的觀眾熱情互動，雖然這是第二次到高雄跨年開唱，但絕對是完全不同的演出，至於會穿火辣系禮服，還是化身甜美小姐姐，先賣個關子，來看表演就知道！主辦單位更貼心提醒，閨蜜的強大舞台魅力，台下粉絲可要小心「又戀愛了」！

高雄跨年強打「跨年跨兩次」、「跨滿24小時」，加上亞灣未來市演唱會雙面舞台打造視聽覺豪華饗宴，跨年倒數後還能欣賞180秒「亞灣跨年花火」，感受絢麗花火震撼力，「告五人」、「八三夭」、「原子少年-金星」、「Ozone」等重磅卡司推不停，讓歌迷「緊緊緊」瘋搶旅宿，迫不及待在高雄迎新年。

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