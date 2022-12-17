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高雄夢時代跨年交通攻略！捷運輕軌延後收班　「這裡」有免費接駁

▲▼2023高雄夢時代跨年卡司再公布，原子少年將登雙面舞台。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄夢時代跨年首創雙面舞台。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

「2023高雄跨年-亞灣未來市演唱會」重返時代大道舉行，市府規劃多項交通管制及疏運措施，包含夢時代周邊道路將實施三階段交通管制；捷運與輕軌加密班次，人潮熱區兩輕軌站（C4-凱旋中華站、C5-夢時代站）配合人流管制，當日17點後不提供服務。散場時捷運延長營運至凌晨2時、輕軌延長營運至凌晨1時30分等。

交通局說明，配合「2023高雄跨年-亞灣未來市演唱會」重返夢時代前時代大道舉行，周邊道路將實施交通管制。其中，配合「舞台搭設」時代大道（中山路至成功路段）自111年12月21日起管制通行。

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▲▼高雄夢時代跨年交通攻略！捷運、輕軌延後收班，「這處」有免費接駁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄夢時代跨年，周邊道路當天實施三階段交通管制。（圖／記者賴文萱翻攝）

「跨年活動當天(31日)」周邊區域道路，復興四路(含)以南、舊凱旋四路(含)以北、中山三路(不含)以西、成功二路(含)以東之區域，自111年12月31日15時至112年1月1日1時30分，實施三階段交通管制。為維護活動會場內民眾安全，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。

在疏運措施部分，交通局提醒，會場周邊實施交通管制且無停車空間，建議市民多利用捷運進出會場，搭乘捷運至紅線R6凱旋站出站即可抵達跨年會場，捷運屆時將延長營運時間至元旦凌晨2時，且加密班次至3分鐘一班，班次密集且快速。

▲▼高雄夢時代跨年交通攻略！捷運、輕軌延後收班，「這處」有免費接駁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄夢時代跨年交通攻略！捷運、輕軌延後收班，「這處」有免費接駁。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府特別說明，預期跨年人潮眾多，考量C4-凱旋中華站、C5-夢時代站緊鄰會場，為確保熱區人潮安全，熱區兩輕軌站C4-凱旋中華站、C5-夢時代站，配合人流管制17時後不提供服務。要利用輕軌進出會場的民眾，請由前後站C3-前鎮之星站或C6-經貿園區站上下車。

▲▼高雄夢時代跨年交通攻略！捷運、輕軌延後收班，「這處」有免費接駁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄夢時代跨年交通攻略，「這處」有免費接駁。（圖／記者賴文萱翻攝）

散場疏運部分，捷運將延長營運時間至元旦凌晨2時、輕軌延長營運時間至元旦凌晨1時30分(端點站最後一班發車時間)，行經會場的市公車路線，包括小港幹線(69)、三多幹線(70)、林園幹線(紅3)延長營運至凌晨1時，台鐵則加開北上5班次列車及南下3班次列車服務外縣市民眾。

交通局為加強服務捷運橘線往來會場民眾，特別加開「橘線文化中心站-跨年活動會場」免費接駁專車，進場服務時間為當日22時至23時，散場服務時間則為當日23時30分至凌晨1時0分。相關交通管制及疏運措施於活動當日將視人潮狀況彈性調整。

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