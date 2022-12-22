高雄聖誕有彩蛋！最大8吋「跨年花火」平安夜試打　時間地點曝光

記者賴文萱／高雄報導

2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》節目精彩，倒數後還有180秒的《亞灣跨年花火》最受觀眾期待，高雄市政府今(22)日宣布跨年花火將在平安夜24日晚間試打，總計施放32發、最大達8吋的高空花火，讓高雄市民提前感受跨年氣氛。

▲高雄聖誕有彩蛋！最大8吋跨年花火平安夜試打。（圖／高雄市政府提供）

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市府表示，不同於8年前以建築為主的低空特效煙火，這回跨年將在時代大道路底「第90期市地重劃區」空曠處施放高空花火，也特別安排在24日平安夜晚上8點25分原地試打，預計施放約60秒，請民眾做好心理準備「千萬別眨眼」，攝影迷們也要小心「快門按到手抽筋」。

▲▼高雄最大8吋跨年花火，平安夜試打32發，預計施放60秒。（圖／高雄市政府提供）

市府同步公開最佳觀賞點位於時代大道與中華五路的人行道，民眾可從時代大道或中華五路的人行道，望向成功時代路口方向，將花火之美盡收眼底。為了民眾安全，市府強調，落焰區在成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍，24號晚上7點後將禁止人車進入，施放花火當下也請民眾不要靠近。

此外，除了夢時代旁的時代大道（成功至中華五路段）為了搭設舞台交通管制外，其餘路段車輛仍通行。市府呼籲，請民眾留意自身安全，觀賞花火請在時代大道與中華五路的人行道，切勿佔用馬路，也不要靠近舞台搭設的工程區。

「最狂」跨年當然不只如此，元旦《高流幸福式演唱會》也將在倒數後施放《大港花火》，把過往要出國才能看到的港景煙火，直接搬到高雄。

▲▼高雄跨年花火平安夜試打，最佳觀賞區位於時代大道與中華五路人行道。（圖／高雄市政府提供）

這回《大港花火》以「幸福」為題，於高雄港第一港口3號到10號碼頭外側施放12吋高空煙火，不僅是傳遞幸福，同時也點亮高雄港灣建設，而蓬萊商港區7號碼頭也會設置LED轉播，讓民眾迎著海風將演唱會及花火一次看透透。

今年跨年強勢回歸夢時代，市府史無前例推出「雙主場」、「雙面舞台」，以及「跨雙日跨滿24小時」，就是要民眾連續兩天都可以有跨年的感覺，而《亞灣跨年花火》及《大港花火》接續施放，更能感受專屬於港都的幸福魅力，市府也貼心提醒，當天到場跨年務必遠離落焰區，注意自身安全，平安迎接新的一年。