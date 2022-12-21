　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄跨年卡司再加碼！「天生歌姬」壓軸高規格飆唱　粉絲暴動了

▲▼2023高雄夢時代跨年卡司再公布，原子少年將登雙面舞台。（圖／高雄市政府提供）

▲2023高雄夢時代跨年卡司再公布，A-Lin壓軸飆唱。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》亮點不斷，除了目前已經公佈的13組超強卡司，今（21）日又有大咖曝光，獨家重磅邀請天生歌姬「A-Lin」返鄉飆唱，以渾厚嗓音征服亞灣區，再度讓粉絲興奮暴動，高喊要把卡位時間再提早！

今年《亞灣未來市》演唱會強勢回歸夢時代，祭出雙面舞台，把兩面都打造成搖滾區，讓民眾可以擁有260度超寬闊視野，再搭配六座懸吊式超大直立柱狀L場場螢幕以及炫麗燈光，直接讓演出視覺更升級，連天后「A-Lin」都是首次嘗試征服雙面舞台，忍不住說超級期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

A-Lin興奮表示，跨年舞台首次有演唱會等級的雙面台，而且就出現在家鄉高雄，高喊我的家鄉超棒的！這次特地回來陪大家迎接2023年到來，特別有返鄉過年團聚的感覺，也跟高雄鄉親朋友喊話，A-Lin回來啦！

這次回到高雄擔任跨年壓軸演唱，小小地透露，將一連帶來超過半小時的精彩演出，也為粉絲安排多首經典情歌及開心的歌曲，當天會用盡全力把高雄跨年變成大型KTV，跟台下粉絲比看誰唱得最大聲，和大家一起High翻迎新年。

▲▼高雄跨年卡司再加碼！「天生歌姬」A-Lin壓軸高規格飆唱　粉絲暴動了。（圖／高雄市政府提供）

▲A-Lin將登雙面舞台壓軸飆唱，透露會比照演唱會等級。（圖／高雄市政府提供）

高雄跨年首度以征服260度超廣角雙面舞台，讓歌手展現翻倍的舞台魅力，A-Lin返鄉開唱，為了高規格的雙面舞台，也做了超高規格的準備，透露除了自帶BAND，更比照演唱會等級，高規格帶28名舞者登台演出，也對粉絲喊話，要大家當天就盡情地跳，把2022的不愉快都跳走，用最快樂的心情，迎向2023年的到來。

高雄跨年亞灣未來市演唱會雙面舞台打造視聽覺豪華饗宴，跨年倒數後還能欣賞180秒「亞灣跨年花火」，感受絢麗花火震撼力，卡司再加碼巨星天生歌姬「A-Lin」助陣，還有「動力火車」、「告五人」、「八三夭」、「原子少年-金星」、「Ozone」、「滅火器」、「影子計劃」、「艾怡良」、「高爾宣」、「陳芳語」、「文慧如」、八點檔一線女星組成的「PT Girls」及金鐘主持群「浩角翔起」及「白家綺」，超強卡司齊聚高雄亞灣未來市，也讓歌迷期待高雄跨年這天，「緊緊緊」到來。

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
薛瑞元反擊！　酸郭董「好像是BNT推銷員」
梅西戰靴「神秘數字」大解密　背後意義有洋蔥
快訊／屏東30歲警員陳屍寢室　年年考績甲
阿根廷遊行最感人畫面！　流浪漢獲「梅西球衣」落淚跪地
日資深女星消失2年竟病逝！　不敵大腸癌
快訊／中和18歲男下樓牽車　遭刺一刀濺血
梅西遊行接到「忍者龜」笑了　回家鄉瘋狂場面曝
邱宇辰爆分手女友又換伴！　並肩「狼人殺女神」嗑鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

害力行國小學童喝餿水只罰2.6萬　家長怒「罰款我出，餿水你喝」

薛瑞元反擊！酸郭董「聽起來好像是BNT的推銷員」

春節車票開搶！台鐵陷罷駛危機　高鐵狂賣63.4萬張票

高雄跨年卡司再加碼！「天生歌姬」壓軸高規格飆唱　粉絲暴動了

台鐵工會嗆春節罷駛！交長稱「家人吵架」　掛保證可化解

先濕後乾！彭啟明示警「這3天迎10°C↓極端低溫」　爆冷原因出爐

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

快訊／北部雨來了　今晚探8℃「會冷很久」

合歡山銀白了！　今晨-2℃降冰霰

來台一周喊「夭壽」　澳洲麵包師刺青4字

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

梅西世足奪冠　精彩瞬間全回顧

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

軍人爸隔300多天返家　9歲女兒赤腳狂奔擁抱

害力行國小學童喝餿水只罰2.6萬　家長怒「罰款我出，餿水你喝」

薛瑞元反擊！酸郭董「聽起來好像是BNT的推銷員」

春節車票開搶！台鐵陷罷駛危機　高鐵狂賣63.4萬張票

高雄跨年卡司再加碼！「天生歌姬」壓軸高規格飆唱　粉絲暴動了

台鐵工會嗆春節罷駛！交長稱「家人吵架」　掛保證可化解

先濕後乾！彭啟明示警「這3天迎10°C↓極端低溫」　爆冷原因出爐

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

快訊／北部雨來了　今晚探8℃「會冷很久」

合歡山銀白了！　今晨-2℃降冰霰

來台一周喊「夭壽」　澳洲麵包師刺青4字

欠稅131萬元拒繳　陳姓負責人經執行署台南分署聲請管收獲准

害力行國小學童喝餿水只罰2.6萬　家長怒「罰款我出，餿水你喝」

詐團誘賭客下注「美女都是假」！　金門警跨海逮45人...扣千萬賭資

蔡英文認同度跌至37.5%　吳子嘉斷言：再往下掉7.5%政府就掛了

開特斯拉1年爆「終於找到缺點」！ 96萬YTR吐實尷尬一幕：是怎樣

慕尼黑安全會議主席：習近平「等時機成熟」才會出兵台灣

父狂摸繼女臀部！反抗就用雙腿夾住　節目曝光引爆南韓怒火

金門3車連環撞！路口交通大打結　裝甲車也塞在車陣中

哈日族揪心！台銀日圓賣出價掛0.237　刷新7個月新高

議長選舉在即！台南議員吳通龍服務處深夜傳巨響　警：非槍擊

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

陸瘋搶退燒藥！台大醫「一瓶70元飆近2萬」

今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」

LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款超萌

網購電鍋鍋蓋凹了！他申請換貨結果更崩潰

婆婆下馬威「用心打掃小姑房」　年輕媳神反擊

快訊／北部雨來了　今晚探8℃「會冷很久」

妹子母胎單身！上網查「5地方能遇好男人」　秒嗨爆：有道理

快訊／郭台銘回擊指揮中心：上周才問過北醫

女友內衣脫床上！他拿來聞「發現小祕密」

男友無套秒射　辯「我媽叫我這麼做」　

麥當勞喊「通關密語」　爽吃到隱藏版漢堡！

「廖老大的問題！」王浩宇：換招牌業績翻倍

更多熱門

相關新聞

台北跨年「心聲花火」限時開放

台北跨年「心聲花火」限時開放

準備要去看跨年煙火了嗎？今年不只看，還可以「親自動口做」！2023台北跨年加入了由MaiCoin集團與發票怪獸攜手推出的「心聲花火」活動，打造一個人人都能成為NFT藝術家的機會，只要上活動網站說出新年願望，就能透過自己的聲音創作「心聲花火NFT」，還可以抽iPhone 14 Pro、日本東京來回機票等萬份豪禮，活動只到12月31日，千萬別錯過！

高雄夢時代跨年交通攻略！捷運、輕軌延後收班

高雄夢時代跨年交通攻略！捷運、輕軌延後收班

高雄跨年跨2次！夢時代場再公布4位重磅卡司

高雄跨年跨2次！夢時代場再公布4位重磅卡司

史無前例！高雄「跨年跨2次」　元旦再辦演唱會

史無前例！高雄「跨年跨2次」　元旦再辦演唱會

跨年煙火秀！劍湖山世界無人機絢爛演出13分鐘

跨年煙火秀！劍湖山世界無人機絢爛演出13分鐘

關鍵字：

高雄跨年夢時代跨年2023跨年

讀者迴響

熱門新聞

桃園12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

男團成員爆11年婚變！

熊熊起身「血崩像流產」！就診夾出5cm異物

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」

看到梅西會難過？姆巴佩又想離隊了

19歲女怕私密片外流　砍死男友

陸瘋搶退燒藥！台大醫「一瓶70元飆近2萬」

全台最大軒禾合作社驚傳倒閉　農糧署副署長證實了

今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」

捕獲野生林志玲吃火鍋！老闆陪聊一晚認不出

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面