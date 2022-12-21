高雄跨年卡司再加碼！「天生歌姬」壓軸高規格飆唱　粉絲暴動了

▲2023高雄夢時代跨年卡司再公布，A-Lin壓軸飆唱。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》亮點不斷，除了目前已經公佈的13組超強卡司，今（21）日又有大咖曝光，獨家重磅邀請天生歌姬「A-Lin」返鄉飆唱，以渾厚嗓音征服亞灣區，再度讓粉絲興奮暴動，高喊要把卡位時間再提早！

今年《亞灣未來市》演唱會強勢回歸夢時代，祭出雙面舞台，把兩面都打造成搖滾區，讓民眾可以擁有260度超寬闊視野，再搭配六座懸吊式超大直立柱狀L場場螢幕以及炫麗燈光，直接讓演出視覺更升級，連天后「A-Lin」都是首次嘗試征服雙面舞台，忍不住說超級期待。

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A-Lin興奮表示，跨年舞台首次有演唱會等級的雙面台，而且就出現在家鄉高雄，高喊我的家鄉超棒的！這次特地回來陪大家迎接2023年到來，特別有返鄉過年團聚的感覺，也跟高雄鄉親朋友喊話，A-Lin回來啦！

這次回到高雄擔任跨年壓軸演唱，小小地透露，將一連帶來超過半小時的精彩演出，也為粉絲安排多首經典情歌及開心的歌曲，當天會用盡全力把高雄跨年變成大型KTV，跟台下粉絲比看誰唱得最大聲，和大家一起High翻迎新年。

▲A-Lin將登雙面舞台壓軸飆唱，透露會比照演唱會等級。（圖／高雄市政府提供）

高雄跨年首度以征服260度超廣角雙面舞台，讓歌手展現翻倍的舞台魅力，A-Lin返鄉開唱，為了高規格的雙面舞台，也做了超高規格的準備，透露除了自帶BAND，更比照演唱會等級，高規格帶28名舞者登台演出，也對粉絲喊話，要大家當天就盡情地跳，把2022的不愉快都跳走，用最快樂的心情，迎向2023年的到來。

高雄跨年亞灣未來市演唱會雙面舞台打造視聽覺豪華饗宴，跨年倒數後還能欣賞180秒「亞灣跨年花火」，感受絢麗花火震撼力，卡司再加碼巨星天生歌姬「A-Lin」助陣，還有「動力火車」、「告五人」、「八三夭」、「原子少年-金星」、「Ozone」、「滅火器」、「影子計劃」、「艾怡良」、「高爾宣」、「陳芳語」、「文慧如」、八點檔一線女星組成的「PT Girls」及金鐘主持群「浩角翔起」及「白家綺」，超強卡司齊聚高雄亞灣未來市，也讓歌迷期待高雄跨年這天，「緊緊緊」到來。