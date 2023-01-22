人間財神爺？郭台銘拜廟發百元紅包　1500個被搶光

▲郭台銘今天上午前往板橋參香，致詞後由廟方發放紅包。（圖／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／新北報導

今天是大年初一，鴻海集團創辦人郭台銘22日中午前往新北板橋慈惠宮、接雲寺參香祈福，並限量發放1500個紅包。值得一提的是，根據媒體記者拿到的紅包面額新台幣100元為計算基準，郭台銘初一走春就豪氣砸下15萬元發放紅包。他也在受訪時意有所指地說，未來領導人要讓老百姓口袋更有錢、杜絕貪污，「我問了神明，讓神明來做決定」。

郭台銘今天中午前往板橋慈惠宮及接雲寺參香祈福，《ETtoday新聞雲》現場直擊，許多民眾聽聞郭台銘前來，不顧拿著點燃的線香，湧上前去爭搶著與郭握手，還有爸爸高高抱起小孩問：「有沒有看到財神？」而郭於接雲寺參香致詞後，更有兩名女性粉絲大喊，「郭董選總統！選總統！」

而郭台銘今天分別在慈惠宮、接雲寺發放1000個與500個限量紅包，根據媒體記者拿到的數額，一個紅包價碼高達100元；不過，林金結受訪時表示，郭台銘辦公室年前致電希望協助過年發放紅包「200元」，上面署名總隊長王金平義消總隊長，總顧問是郭台銘，祈願鴻兔大展、大展鴻圖，希望台灣能走出困境，人民走出貧窮。

此外，若以每個紅包發放100元為計算，郭台銘今天走春發放1500個紅包，總共斥資15萬元；而稍早前往同一地點參香的新北市長侯友宜，則是發放10元福袋，下午將赴板橋祈福的民進黨主席賴清德，預計發出1元福袋。

▲郭台銘發放百元紅包。（圖／記者呂晏慈攝）

▲侯友宜發放10元新春福袋。（圖／記者呂晏慈攝）