快訊／2024選總統？　郭台銘曝許願內容：讓神明來做決定

記者呂晏慈／新北報導

今天是大年初一，鴻海集團創辦人郭台銘22日中午前往新北板橋慈惠宮、接雲寺參香祈福。對於是否參選2024總統，郭台銘受訪透露，他向神明許願台灣一定要維持和平，誰能夠保持和平、帶領台灣走向經濟繁榮、讓老百姓口袋更有錢、杜絕貪污，「我問了神明，讓神明來做決定」。

今天包括新北市長侯友宜、郭台銘、民進黨主席賴清德、板橋在地立委羅致政、張宏陸都分別前往慈惠宮及接雲寺參香祈福。《ETtoday新聞雲》現場直擊，許多民眾聽聞郭台銘前來，不顧拿著點燃的線香，湧上前去爭搶著與郭握手，還有爸爸高高抱起小孩問：「有沒有看到財神？」而郭於接雲寺參香致詞後，更有兩名女性粉絲大喊，「郭董選總統！選總統！」

▲郭台銘上午前往板橋兩座廟宇參香。（圖／記者陳煥丞攝）

對此，媒體在郭台銘離開前詢問，剛剛參拜時很多民眾拱郭台銘選總統，是否考慮2024選總統？郭台銘笑說，在新的一年，他在兩座廟宇都許願了，台灣一定要維持和平、保障繁榮，沒有和平就沒有繁榮，至於誰來擔任領導人，這是第二個問題。

郭台銘表示，誰能夠保持和平，誰能夠帶領台灣走向經濟的繁榮，誰能夠讓台灣的老百姓口袋更有錢，誰能夠杜絕貪污，心裡面都是老百姓期待的，「我問了神明，讓神明來做決定」，謝謝。