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高速傳愛！搭高鐵捐款守護偏鄉免費課輔　「12年挹注1.49億善款」

▲▼高鐵推出高速傳愛計畫。（圖／高鐵公司）

▲高鐵推出高速傳愛計畫。（圖／高鐵公司）

記者李姿慧／台北報導

高鐵每年推動「高速傳愛 助學計畫」，12年來迄今已募得逾1.49億元善款，高鐵今年再攜手「中華民國快樂學習協會」，號召民眾明年元旦起至3月2日，搭高鐵捐款幫助全台「孩子的秘密基地」免費課輔班順利運作，讓溫暖隨高鐵列車無限傳遞。

台灣高鐵公司董事長江耀宗與「中華民國快樂學習協會」名譽理事長吳念真，今（22）日在高鐵南港站共同主持2023台灣高鐵「高速傳愛 助學計畫」記者會，邀請民眾自1月1日至3月2日期間，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或用手機掃描捐款信封上的QR Code等方式捐款，幫助遍布全台「孩子的秘密基地」免費課輔班順利運作，讓弱勢的孩子們放學後都能快樂學習，獲得生活關懷與課業的指導。

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江耀宗表示，台灣高鐵特別選在每年最溫馨、喜樂的耶誕節前夕，與「中華民國快樂學習協會」再次攜手，啟動「高速傳愛 助學計畫」，希望積極實踐企業社會責任，結合ESG企業願景，深耕在地、永續關懷外，更呼籲各界發揮愛心，用愛與祝福邁向嶄新的2023年，一起守護「孩子的秘密基地」，因為「大家一起，就有力量；快樂學習，就有方向」，希望匯集各界愛心，一起為台灣引領進步、創造美好。

▲▼高鐵推出高速傳愛計畫。（圖／高鐵公司）

▲高鐵推出高速傳愛計畫。（圖／高鐵公司）

吳念真則表示，中華民國快樂學習協會創立以來，始終本著每個基地一旦成立，就要一直運作下去，事實上，如果不是為了下一代，這一代的努力及成就就沒有意義，每個孩子都需要被照顧，因為他們就是台灣的未來。特別感謝台灣高鐵公司透過「高速傳愛 助學計畫」一同支持為孩子們的學習路，燃起一盞盞希望的明燈，築起溫暖的堡壘，打造快樂學習的秘密基地，用愛陪伴孩童成長。

為鼓勵旅客踴躍響應2023「高速傳愛 助學計畫」，每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6,000元，還可特別獲贈「高鐵造型抱枕」乙個。

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高鐵高速傳愛

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