春節車票開搶！台鐵陷罷駛危機　高鐵狂賣63.4萬張票

▲高鐵春節車票已賣出63萬多張。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

明年春節有10天連假，高鐵加開442班次，今(12/21)起開賣，截至今上午8時，已狂賣63.4萬張票，其中開賣4分鐘就已賣出10.6萬張票。

春節10天連假將至，高鐵今開賣春節車票，由於台鐵傳出勞資爭議，工會揚言春節罷工，雖交通部長王國材打包票將可化解，不過不少民眾也轉往高鐵搶票，讓搶票激烈的高鐵訂票情況更加熱烈。

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台灣高鐵公司表示，2023春節疏運於今(21)日凌晨零時開賣，開放訂位後4分鐘即完成10萬6千餘張車票訂位，至10分鐘內完成26萬4千餘張車票訂位，至20分鐘內完成約43萬4千餘張訂票，至30分鐘有52萬1千餘張完成訂票，統計開賣一小時內即順利完成59萬6千餘張訂位，系統運作一切正常，截至今(21)日上午8:00止，台灣高鐵春節疏運期間總計訂位數達63萬4千餘張車票。

高鐵公司指出，因應疏運期間旅客訂位踴躍，已調整相關軟、硬體設定，並機動調配必要網路與訂位主機資源因應，以確保服務效率與品質。同時，透過持續調校高鐵新世代訂位票務系統之效能，優化各通路之參數，以提供更高容量讓旅客更快速的完成訂票，及體驗更好的購票過程。

台灣高鐵表示，今(21)日凌晨開放訂位後，亦派專人隨時監測售票狀況，各訂票管道維持正常訂位效率，連線成功之旅客，系統均能確保完成服務。今年春節疏運訂票同時提供旅客網路訂位、超商購票、手機訂票3管道服務，總計最多可容納2萬2千人同時上線，各訂票管道的容量係依據訂位主機效能及各通路特性進行調配，確保最佳訂位效率。