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過年搶票返家！高鐵春節連假加開442班車「12／21開放購票」

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵將於春節連假前後加開列車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

為服務旅客春節返鄉團圓及年節連續假期出遊需求，台灣高鐵公司將於1月18日（三）至1月30日（一）疏運期間，加開442班次列車（南下186班、北上256班），總計13天提供2,257班次列車的旅運服務，12月21日（三）凌晨零時起開放購票。

為配合1月7日（六）及2月4日（六）調整為補上班日，台灣高鐵為服務通勤需求，1月7日增開3班次北上列車，將併同春節疏運自12月21日（三）開放購票；另2月4日（六）增開之3班次北上列車，則配合預售時程於1月6日（五）開放購票。

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台灣高鐵春節疏運期間，持定期票或回數票旅客，於1月20日至1月29日國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，並將免費展延10天效期，即優惠效期含春節國定假日期間者，將自1月30日（含）或原效期截止日起展延效期。例如，原定期票效期為1月3日至2月1日，經展延後，優惠效期延長至2月11日。

此外，疏運期間適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則不適用。

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