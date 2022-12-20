雙鐵春節車票今晚手刀開搶！　台鐵東線紅眼列車7折

記者黃翊婷／綜合報導

明年春節總共有10天連假，為因應返鄉和出遊需求，台鐵宣布加開287列加班車，12月21日（周三）凌晨0時起開放東部幹線一般對號列車訂票；高鐵同樣自12月21日凌晨0時起開放購票。也就是說，有搭乘台鐵或高鐵返鄉、出遊需求的民眾，今晚就要準備手刀搶票。

▲台鐵春節訂票期程。（圖／台鐵，下同。）

● 台鐵

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台鐵局表示，因應春節連假疏運旅客需求，將自明年1月18日至1月30日共計13天，全線加開各級列車總計287列次、加掛車廂144輛次。

▼▲台鐵春節加班車資訊。

其中包含1月20日至1月29日加開樹林-宜蘭-花蓮區間快車40班；1月19日至20日及1月28日至29日加開8班東部幹線實名制自強號列車；1月19日至29日加開南迴線列車22班；1月20日至1月29日加開西部幹線七堵-高雄區間快車40班；另連假離峰時段（1月19日及1月28日）加開樹林-台東紅眼列車2班，並提供7折優惠。

▲東線紅眼列車。

台鐵表示，春節疏運於12月21日凌晨0時起開放東部幹線一般對號列車訂票，包含宜蘭線、南迴線及跨線列車，12月22日0時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至明年1月30日乘車票。

此外，台鐵加開8班東部幹線實名制自強號列車，則規劃於12月23日0時起至乘車前3日止，優先開放國民身分證字號U或V開頭、2022年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣之現住人口，以及上開兩者之配偶、直系血親一親等民眾，得以實名制方式預訂乘車票。

▲高鐵春節疏運自12月21日凌晨0時起開放購票。（資料照／記者李毓康攝）

● 高鐵

台灣高鐵公司將於明年1月18日至1月30日疏運期間，加開442班次列車（南下186班、北上256班），總計13天提供2257班次列車的旅運服務，12月21日凌晨0時起開放購票。

為配合明年1月7日（周六）及2月4日（周六）調整為補上班日，台灣高鐵為服務通勤需求，明年1月7日增開3班次北上列車，將併同春節疏運自12月21日開放購票；另外，明年2月4日增開之3班次北上列車，則配合預售時程於明年1月6日開放購票。

台灣高鐵春節疏運期間，持定期票或回數票的旅客，於明年1月20日至1月29日國定假日期間，除了維持開放搭乘自由座之外，還會免費展延10天效期，即優惠效期含春節國定假日期間者，將自明年1月30日（含）或原效期截止日起展延效期。例如，原定期票效期為明年1月3日至2月1日，經展延後，優惠效期延長至同年2月11日。

此外，疏運期間適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則不適用。