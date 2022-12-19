搭高鐵「看魔獸」氣瘋了！高雄哥揭最大錯誤　釣出一票球迷

▲魔獸整場都在台下坐板凳，球迷氣炸了。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園永豐雲豹18日主場對上海神之戰，「魔獸」霍華德無預警休兵，引爆球迷不滿，就有網友特地從高雄搭高鐵北上，覺得被球團耍，氣得連番質問「誠信在哪？對得起買票的觀眾？對得起千里迢迢而來的人？」

網友昨在PTT氣憤表示，「今天特地搭高鐵北上看魔獸，一整個被當87耍。今天雲豹球團若要魔獸輪休，我沒意見，起碼做到提前告知吧？重點是，把人放入登錄名單內，給人會上場的感覺，然後沒上，你可以說怕魔獸連上三場太操，提前告知說這場是列入觀察，讓觀眾決定要不要賭。」

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他直指，球團選擇了一個最糟糕的方式，「也許有人會說，幹嘛一定要看主場，客場也看得到啊，今天觀眾球迷設想到，想給你雲豹球團賺主場票房，然後是這種結果？你球團也可以說，上不上場讓魔獸自行決定，同樣也可以在進場後開場前活動提前告知吧？最後還要等到威廉說溜嘴，這一整個把進場觀眾當傻子。」

▲原po特地搭高鐵北上，就是為了親睹魔獸風采。（圖／翻攝自PTT）

對此，一票球迷洗版回應，「拍拍，你不是唯一」、「雲豹有種就開放退費，可以彌補一些」、「那我還好，我開車40分鐘而已，但回家塞爆」、「拍拍，今天我大魔獸沒上，比賽也蠻緊張刺激，夫神表現很好」、「我光從台北搭機捷下去，都覺得累又浪費時間了，你還從高雄，辛苦了」、「我也被割韭菜」、「從高雄跑上來...真的很氣」、「真的！錢不是重點，主要是在浪費時間啊」。

不過，也有鄉民反駁道，「提前你也是在高鐵上了，有差嗎」、「就算提前講，門票也早就不能退了」、「可悲呀，情緒勒索仔」、「有規定買票就一定能看到想看的球員嗎？球員不是小丑耶，也沒人求你買票，自願的叫什麼叫？」「不是啊，怎麼證明球團騙人」。

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