元旦連假客運票價優惠　享平日優惠價或原票價85折優惠

▲▼ 元旦假期從搭乘公共運輸開始，行好運兼享好康優惠！ 。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導



歲末年終在即，不少人已開始訂定新年新希望，迎向嶄新的1年，嘉義區監理所所長黃萬益建議，不妨從現在開始養成搭乘公共運輸的好習慣，配合元旦連假疏運返鄉出遊人潮，公路總局推出多項公運票價優惠措施，選擇搭乘公共運輸，不僅節能減碳愛地球，又能享好康優惠，愛心滿滿，荷包也滿滿！

元旦連假公路總局推出公路客運票價優惠，實施期間自111年12月30日0時至112年1月2日24時止，優惠項目包含86條國道客運路線享平日優惠價或原票價85折優惠；持電子票證搭乘51條台灣好行路線享半價優惠；轉乘優惠部分，凡搭乘高鐵、臺鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運路線，可享1段票或基本里程免費，歡迎民眾多加利用。

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公路總局也針對前往東部地區民眾推出「在地有腳租賃優惠」及「宜花東加碼行銷優惠」等加碼優惠。搭乘東部國道客運路線可享指定業者租車優惠，另持租賃憑單享回程票價優惠（租汽車者折抵200元、機車者折抵100元）。另持東部台灣好行套票或合法旅宿證明，可享北宜、北花來回票4人同行1人免費的優惠，回程可再折抵200元票價，以上2項優惠可擇優適用，無法重複抵退。

因國內新冠肺炎疫情管制措施漸趨寬鬆，預期112年元旦連續假期將有較多旅遊及返鄉的車潮及人潮，請民眾預為因應及規劃。多數國道客運業者日前已開始販賣連假預售車票，相關購票資訊可至各客運業者官網查詢；另建議使用手機下載公路總局的iBus APP，可利用查詢各公路客運路線的班次時刻表及車輛即時動態資訊，即時掌握乘車相關資訊，以節省民眾寶貴的時間。