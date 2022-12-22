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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘「禽獸食祿」罵誰？　王鴻薇加碼轟：薛瑞元就是擋疫苗2.0

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘連日來因為BNT次世代疫苗怒槓政府，甚至重砲轟「朽木為官」、「禽獸食祿」，衛福部長薛瑞元22日笑回，「我沒有對號入座。」對此，國民黨立委補選參選人王鴻薇則說，薛瑞元嗆郭台銘，生氣的不會只有郭一人，「薛瑞元是擋疫苗2.0！為什麼不檢討反省？還敢大聲嗆人？」

▲▼王鴻薇時事聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲王鴻薇批薛瑞元擋疫苗還敢大聲嗆人。（圖／記者黃國霖攝）

郭台銘昨在臉書重砲發文「遺憾：廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。建議：望執政者體民所苦，廣納建言！台銘 上」，語出《三國演義》，用字強烈，立刻吸引大量網友朝聖，甚至留言要郭台銘2024出來選總統，而外界普遍解讀郭董是被薛瑞元一句「聽起來好像是BNT的推銷員」給惹火，也被質疑此舉是2024選總統的起手式。

▲▼薛瑞元聯訪 立法院社福衛環委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲近日BNT次世代疫苗採購案，郭台銘與薛瑞元、指揮中心之間鬧的沸沸揚揚。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇對此則表示，有關總統舖不鋪路，時間還長，但薛瑞元嗆郭台銘，生氣的不會只有郭一人，「薛瑞元是擋疫苗2.0！為什麼不檢討反省？還敢大聲嗆人？」認為薛瑞元一點都不了解人民的真正需要。

另外，談及選情，王鴻薇稱自己對選情真的是審慎樂觀，但不能小看民進黨對手吳怡農，雖然吳怡農3年前選過，不過王鴻薇也說，據了解確實吳怡農在選後並沒有好好經營地方。

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