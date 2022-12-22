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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨狗咬狗？趙介佑轟何志偉涉黑　王鴻薇：社會、道德不容許

▲▼王鴻薇時事聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲王鴻薇時事聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光之子趙介佑趙介佑因涉詐欺、販毒等罪被判刑，昨二審宣判後也發千字聲明，痛罵民進黨立委何志偉為陰險政治算計，並指何身為政治人物「實在欠缺道德與良心」。是否認為民進黨狗咬狗一嘴毛？國民黨立委參選人王鴻薇今（22）日指出，民進黨內的恩怨自己沒興趣評論，趙介佑經過司法判定，凡是詐欺跟販毒，法律、社會道德都不容許，「至於民進黨的吵架恩怨我不評論」。

王鴻薇說自己之前拜訪很多位里長，新舊里長還剩8至9位還沒拜訪，將會在最短時間拜訪，現在也開始辦客廳會，部分里長也幫她找鄰長、志工等等一起辦小型座談，讓大家更認識她。

另外，趙介佑因詐欺、毒品、組織犯罪條例等被判刑，民進黨立委補選參選人吳怡農昨受訪時回應，任何人指控他是黑道都沒人會信；王鴻薇則表示，有關黑道治國、黑金問題，在民進黨主席的副總統賴清德昨晚敗選檢討報告裡有直接面對這個問題，建議民進黨朋友，能夠認真面對民進黨內部到底有沒有黑金問題。

對於自己頻頻下辯論戰帖，對手吳怡農卻不接招，王鴻薇直言，民主選舉過程中，辯論是選舉常態，這也是基本常識，國內外選舉過程中透過辯論讓選民更了解理念跟政策，如果硬要說辯論是口水戰，就是違反民主基本常識。

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