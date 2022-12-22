徐巧芯讚郭台銘說得好　分析薛瑞元談話：沒有檢討反省

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

郭台銘近日再談BNT，重砲批評「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，引來各界關注。國民黨台北市議員徐巧芯認為，郭台銘說得很好，並直指整個民進黨2022敗選後，官員都沒有經過檢討跟反省。

郭台銘19日出席台大癌醫中心分院4周年院慶，期間談到採購BNT捐贈的阻礙，並感嘆自己高齡老母親想要打BNT雙價疫苗但台灣卻沒有，衛福部長薛瑞元卻反酸「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員」，讓郭台銘以「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」不滿回擊，同時呼籲執政者體民所苦，廣納建言。

徐巧芯在《少康戰情室》指出，薛瑞元之前選戰為了幫自己的老長官陳時中選台北市長，說疫情期間部分人士向指揮中心稱有疫苗現貨，卻不願說明貨源，也不提出證明，是所謂「疫苗掮客」，但各界近一步問說是誰，他卻閉口不談，惹毛想為台灣盡力的民間團體，現在一樣。說人家是BNT推銷員，「我們才覺得你們是高端推銷員」。

徐巧芯說，如果沒有民間想辦法買BNT，年輕人的選項就只有高端，所以郭台銘的年輕人支持度高，與這段故事就有連結，他回薛瑞元回得很好，而整個民進黨2022敗選後，官員沒有經過檢討跟反省，否則不會說出這麼荒腔走板的話。

針對郭台銘的批評，薛瑞元受訪時回應，講這句話比較重了一點，可能是沒有抓到他的意思，他是懷疑，且後續也說了會再評估，但只擷取中間一段話，聽起來就有一點刺耳，可能表達方式不是很好。被問及是否還要對郭台銘提及「朽木」、「禽獸」等做回應，薛瑞元則說不需要，「如果能理解大家都是為了國家、人民，沒有什麼特別好再回應」。