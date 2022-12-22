郭台銘嗆「禽獸食祿」遭譏　公務員代表嘆：本土權貴欠缺羞恥心

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘近日談及BNT雙價疫苗議題，被衛福部長薛瑞元酸「像BNT的推銷員」，讓他氣憤反嗆「禽獸食祿」。全國公務人員協會前理事長李來希表示，郭台銘引用這句話譏諷今日當朝權貴，當事人卻反脣相譏、不知悔改，「期待欠缺羞恥心的人改過向善，猶如緣木求魚，不是嗎？」

▲郭台銘因BNT雙價疫苗議題，與薛瑞元槓上。（資料照／記者屠惠剛攝）

郭台銘感嘆高齡的老母親想要打BNT雙價疫苗，台灣卻沒有採購，結果被薛瑞元反酸，「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員」，讓他氣得在臉書PO文痛批，「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，希望執政黨能體民所苦，廣納建言。

此話一出掀起各界輿論，資深媒體人黃揚明表示，郭台銘引用的這句話出自《三國演義》93回，為蜀漢諸葛亮罵曹操陣營官員王朗時所用的詞彙，「朽木、禽獸是很重的詞彙」。

全國公務人員協會前理事長李來希21日晚間也在臉書PO文分析，「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿；狼心狗行之輩，滾滾當朝；奴顏婢膝之徒，紛紛秉政」，諸葛亮幾句話可以罵死叛將王朗，是因為王朗尚有羞恥之心，郭台銘引用這句話譏諷今日當朝權貴，得到的卻不是當事人的反省與懺悔，而是反脣相譏。

「看在廣大人民眼裡，除了徒呼負負（意指無能為力，只能說聲慚愧），無奈之餘，又能如何？」李來希感嘆，是誰授權這群所謂的本土權貴如此膽大妄為，又是誰縱容這群貪婪之徒如此貪得無厭，「期待欠缺羞恥心的人改過向善，猶如緣木求魚，不是嗎？」

▲薛瑞元反酸郭台銘「像BNT的推銷員」。（資料照／記者林敬旻攝）

不過，對於被郭台銘怒嗆朽木、禽獸，薛瑞元表示，「這句話重了點，可能郭董沒有catch到我講的本意」，他對於郭台銘「指名品牌」要指揮中心採購，感到有點訝異，因為之前BNT、上海復星都有聯繫希望採購疫苗，講的理由也差不多是「給民眾選擇」，衛福部當時已經回應，會再謹慎評估是否要採購。

薛瑞元強調，可能是自己的表達方式不夠好，導致這些話聽起來有一點刺耳，他能理解大家都是為了國家、人民，「沒有什麼特別好再回應」。

▼李來希臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／李來希）