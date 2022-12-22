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郭董喊買「BNT次世代」　醫：等報廢丟海嗎？

▲▼鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘籲買BNT次世代疫苗。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘表示，台灣目前沒有BNT雙價疫苗可打，讓母親無法接種。胸腔重症科醫師蘇一峰則說，台灣手上都是第一代BNT疫苗，保護力很快就到谷底。對此，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，莫德納次世代是最新的BA.4/5就已經很少人在打了，還進BNT次世代是要等著報廢丟海裡嗎？

陳昶宇21日在臉書指出，莫德納和BNT這兩家mRNA棘蛋白做法差異不大，連佐劑內容都很像，就差在mRNA濃度有些不同而已，之前想混打的時候就說，換不同廠牌疫苗效果好，現在沒BNT就說沒必要冒風險換廠牌，真的是很難搞耶。

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郭台銘日前出席活動指出，當初購買BNT有很多障礙，「我覺得一定要把人民的生命作為第一優先，看來現在的執政當局並沒有。」他感嘆當時要是政府早點引進疫苗，就可以大幅減少死亡人數；另外，97歲母親打3劑BNT，現在卻一劑BNT次世代都打不到。

蘇一峰則在臉書說，科學會說話，第一代BNT對於Omciron的保護力很快就跌到谷底，目前科學界的共識，第二代疫苗也就是次世代疫苗的保護力更佳。

對此，指揮中心發言人莊人祥回應，政府先前和莫德納簽訂年底前有2000萬劑，明年有1500萬劑等兩個合約，可隨時叫貨，且額度還未用完；然而，目前現有的疫苗都打不完，叫貨也會以莫德納為優先，至於是否採購BNT次世代疫苗，仍在研擬中。

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