甜心議員涉貪被訴頻PO文指點高虹安　前助理：相似情節應該會無罪

記者黃哲民／台北報導

連任失利即將卸職的無黨籍台北市議員林穎孟，任內因跟自己助理鬧翻，因而被查出涉詐領助理費並被起訴，仍在審理，近期她常PO文指點涉詐領立委助理費被偵辦的新竹市準市長高虹安如何過關，遭林穎孟提告求償的前助理林家宇說，高虹安聘用自己男友擔任助理領薪的案情，和林穎孟獲不起訴的情節相似，確實應該會無罪。

▲台北市議員林穎孟告林家宇（前左）、吳香君（前右）等5位前助理求償共380萬元，5人沒錢請律師，自己上陣答辯。（圖／記者黃哲民攝）

林家宇和4位前同事因被林穎孟提告求償共380萬元，5人今到台北地院出庭，為了他們說林穎孟「低能」、「草包」等語有無負面貶低意思，跟林穎孟的律師當庭舌戰。審判長查明5位前助理有人未收到林穎孟應給的訴狀繕本，諭知改期到明年（2023年）2月8日再開庭，以維護5人訴訟權益，並要求雙方至遲應在開庭前1周，將訴狀繕本送達對方。

林家宇庭外受訪表示，林穎孟找3位律師對他們司法追殺，不論民事或刑事，造成他們非常大的壓力，他們沒錢請律師，自己上網查資料或請教懂法律的朋友寫書狀，他自己至今沒正職工作，精力都放在打官司，不過本案是非對錯很明顯，還在職場的同伴雖難免受到異樣眼光，但任何有智慧的人都知他們沒有錯，是林穎孟做了法律所不允許的事情。

▲台北市議員林穎孟。（圖／翻攝林穎孟臉書、IG）

對於林穎孟近期常以「過來人」自居、PO文指點正被偵辦涉詐領立委助理費的高虹安如何過關，林家宇說，林穎孟說的理由不太正確，但高虹安僱用男友擔任助理，跟林穎孟僱用前男友的情節相似，男方當時都另有固定薪水的工作，林穎孟獲不起訴的原因，是檢方認為市議員可決定自己助理的工作型態，包括可以不必天天在辦公室。

林家宇認為，高虹安僱用男友李忠庭擔任助理領雙薪，根據林穎孟不起訴的案例，確實應該會無罪，除非另跟林穎孟一樣，涉用人頭詐領助理費還要求繳回，可能就有貪污刑責，但依目前新聞報導看來，高虹安似乎沒有這種情形。

▲高虹安涉詐立委助理費，日前被檢方約談後交保60萬元。（圖／記者劉昌松攝）

現年38歲的林穎孟出身太陽花學運，2018年由時代力量政黨提名初次角逐台北市議員即當選，因外型亮眼被稱為甜心議員，但2020年跟擔任她辦公室主任的林家宇、吳香君等5位助理發生勞資爭議，被5人公開爆料對員工苛刻，是「假面甜心」、「慣老闆」等語，雙方因而鬧翻。

林穎孟被後來退出時代力量，今年（2022年）被起訴涉與前男友葉曜彰以公司員工當人頭，詐領助理費26萬餘元，林穎孟解僱爆料的5位助理並告5人涉犯誹謗、妨害名譽、恐嚇危害安全等罪嫌，均不起訴，林穎孟再提本件民事訴訟，要求5位前助理賠償共380萬元，另要求5人登報道歉部分，改為刊登判決書。

台北地院今審理林穎孟所提求償案，林穎孟沒現身，委任律師代為出庭，5位助理全部自己上陣，審判長提示預先上網查詢的「低能」、「草包」與「台女」的詞義，林穎孟的律師主張，5位助理使用這3個名詞確實有負面意味，貶低林穎孟的聲譽與人格。

林家宇5人反駁指出，林穎孟做政治評論時，也常用「無恥」、「渣男」、「背信渣男」、「跪著要飯」等社會普面認為有貶抑之意的字眼，他們身為林的員工，自然認為這樣的用語是政治評論的一般用法，沒有貶低的意思。林穎孟的律師回擊5人：「你們又不是政治人物！」林穎孟在今年九合一公職選舉尋求連任失利，將在本月（12月）25日卸職。