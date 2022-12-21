　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

甜心議員涉貪被訴頻PO文指點高虹安　前助理：相似情節應該會無罪

記者黃哲民／台北報導

連任失利即將卸職的無黨籍台北市議員林穎孟，任內因跟自己助理鬧翻，因而被查出涉詐領助理費並被起訴，仍在審理，近期她常PO文指點涉詐領立委助理費被偵辦的新竹市準市長高虹安如何過關，遭林穎孟提告求償的前助理林家宇說，高虹安聘用自己男友擔任助理領薪的案情，和林穎孟獲不起訴的情節相似，確實應該會無罪。

▲▼台北市議員林穎孟告前助理林家宇（前左）等5位前助理求償共380萬元，5人沒錢請律師，自己上陣答辯。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議員林穎孟告林家宇（前左）、吳香君（前右）等5位前助理求償共380萬元，5人沒錢請律師，自己上陣答辯。（圖／記者黃哲民攝）

林家宇和4位前同事因被林穎孟提告求償共380萬元，5人今到台北地院出庭，為了他們說林穎孟「低能」、「草包」等語有無負面貶低意思，跟林穎孟的律師當庭舌戰。審判長查明5位前助理有人未收到林穎孟應給的訴狀繕本，諭知改期到明年（2023年）2月8日再開庭，以維護5人訴訟權益，並要求雙方至遲應在開庭前1周，將訴狀繕本送達對方。

林家宇庭外受訪表示，林穎孟找3位律師對他們司法追殺，不論民事或刑事，造成他們非常大的壓力，他們沒錢請律師，自己上網查資料或請教懂法律的朋友寫書狀，他自己至今沒正職工作，精力都放在打官司，不過本案是非對錯很明顯，還在職場的同伴雖難免受到異樣眼光，但任何有智慧的人都知他們沒有錯，是林穎孟做了法律所不允許的事情。

▲▼台北市市議員林穎孟。（圖／翻攝林穎孟臉書、IG）

▲台北市議員林穎孟。（圖／翻攝林穎孟臉書、IG）

對於林穎孟近期常以「過來人」自居、PO文指點正被偵辦涉詐領立委助理費的高虹安如何過關，林家宇說，林穎孟說的理由不太正確，但高虹安僱用男友擔任助理，跟林穎孟僱用前男友的情節相似，男方當時都另有固定薪水的工作，林穎孟獲不起訴的原因，是檢方認為市議員可決定自己助理的工作型態，包括可以不必天天在辦公室。

林家宇認為，高虹安僱用男友李忠庭擔任助理領雙薪，根據林穎孟不起訴的案例，確實應該會無罪，除非另跟林穎孟一樣，涉用人頭詐領助理費還要求繳回，可能就有貪污刑責，但依目前新聞報導看來，高虹安似乎沒有這種情形。

▲▼高虹安涉詐立委助理費案遭約談後60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲高虹安涉詐立委助理費，日前被檢方約談後交保60萬元。（圖／記者劉昌松攝）

現年38歲的林穎孟出身太陽花學運，2018年由時代力量政黨提名初次角逐台北市議員即當選，因外型亮眼被稱為甜心議員，但2020年跟擔任她辦公室主任的林家宇、吳香君等5位助理發生勞資爭議，被5人公開爆料對員工苛刻，是「假面甜心」、「慣老闆」等語，雙方因而鬧翻。

林穎孟被後來退出時代力量，今年（2022年）被起訴涉與前男友葉曜彰以公司員工當人頭，詐領助理費26萬餘元，林穎孟解僱爆料的5位助理並告5人涉犯誹謗、妨害名譽、恐嚇危害安全等罪嫌，均不起訴，林穎孟再提本件民事訴訟，要求5位前助理賠償共380萬元，另要求5人登報道歉部分，改為刊登判決書。

台北地院今審理林穎孟所提求償案，林穎孟沒現身，委任律師代為出庭，5位助理全部自己上陣，審判長提示預先上網查詢的「低能」、「草包」與「台女」的詞義，林穎孟的律師主張，5位助理使用這3個名詞確實有負面意味，貶低林穎孟的聲譽與人格。

林家宇5人反駁指出，林穎孟做政治評論時，也常用「無恥」、「渣男」、「背信渣男」、「跪著要飯」等社會普面認為有貶抑之意的字眼，他們身為林的員工，自然認為這樣的用語是政治評論的一般用法，沒有貶低的意思。林穎孟的律師回擊5人：「你們又不是政治人物！」林穎孟在今年九合一公職選舉尋求連任失利，將在本月（12月）25日卸職。

ET快訊
殺警要犯林信吾拒移監　原子筆戳頸反抗遭壓制
明年1月新制上路！「1對象」補助取消
快訊／國3聯結車猛衝「整片護欄拔起」　側躺邊坡
機場報到「1原因不能飛」！人妻慘噴4900元：血的教訓
沒買BNT被罵禽獸！薛瑞元：郭董說詞「和上海復星相同」
訃告發不完！陸多位名人接連「因病過世」　醫院屍體堆滿
被嫌「太短」3刀刺死賣淫女　惡男逃22年終落網
看《阿凡達2》太興奮　他「心臟病發」猝死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

殘殺雙警要犯林信吾拒絕移監　原子筆戳頸反抗...遭壓制送醫

快訊／國3聯結車猛衝「整片護欄拔起」　側躺邊坡...駕駛命大輕傷

5年3度酒駕！新北男不甩18萬罰款　母護子臭罵「土匪政府」

才剛宣布贊助PLG　Steaker創辦人涉吸金詐騙數億元遭搜索

被嫌「太短」3刀刺死賣淫女　惡男逃22年...一根菸頭讓他栽了

快訊／國3大甲段2車追撞「衝出邊坡」　救援現場畫面曝

有價證券核定權屬財政部　法學界抨擊法院不該「創造法律」

達人狠用心！駕駛重複收3紅單氣炸　真相揭曉：省了快3萬

約國中妹漁光島車震　他炫耀狂傳「雄偉照」賠15萬換緩刑

台中路口高速對撞...貨車玻璃全碎　機車成碎片「騎士命危送醫」

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

許光漢再扮高中生「握緊拳頭」　施柏宇嘴甜柯佳嬿虧：有夠官方

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

快跑啊！聽媽說要擠尿　癱瘓貓2腳滑行高速逃走

殘殺雙警要犯林信吾拒絕移監　原子筆戳頸反抗...遭壓制送醫

快訊／國3聯結車猛衝「整片護欄拔起」　側躺邊坡...駕駛命大輕傷

5年3度酒駕！新北男不甩18萬罰款　母護子臭罵「土匪政府」

才剛宣布贊助PLG　Steaker創辦人涉吸金詐騙數億元遭搜索

被嫌「太短」3刀刺死賣淫女　惡男逃22年...一根菸頭讓他栽了

快訊／國3大甲段2車追撞「衝出邊坡」　救援現場畫面曝

有價證券核定權屬財政部　法學界抨擊法院不該「創造法律」

達人狠用心！駕駛重複收3紅單氣炸　真相揭曉：省了快3萬

約國中妹漁光島車震　他炫耀狂傳「雄偉照」賠15萬換緩刑

台中路口高速對撞...貨車玻璃全碎　機車成碎片「騎士命危送醫」

CP值爆高的「神級美妝」！日本15年銷量冠軍化妝水、熱賣40座101的睫毛膏

女星媽媽突入院動刀！　「取消行程急奔病房」黃子佼幫集氣

中國可能已在日本設「海外警察」據點　日本外務省：不能容忍

殘殺雙警要犯林信吾拒絕移監　原子筆戳頸反抗...遭壓制送醫

慶祝台中購物節破300億　經發局長報佳音：12／28加碼抽百萬現金

明年1月新制！交通郵政「4措施上路」　郵局臨櫃開戶放寬至18歲

房價飆漲誰負責？高嘉瑜狂嗆漠視民眾感受　花敬群氣到退出質詢台

快訊／國3聯結車猛衝「整片護欄拔起」　側躺邊坡...駕駛命大輕傷

洗5分鐘變溫水！師傅「先問女的還男的」給1方法　租屋妹氣炸了

房子剛裝潢好　拆家汪轉頭露「想壞壞微笑」他怕爆：拜託手下留情

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

社會熱門新聞

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

越南女大生「台南蒸發」3天　北上服務60人賺逾16萬

即／潮州警陳屍寢室！年年考績甲等同事震驚

全台最大軒禾合作社驚傳倒閉　農糧署副署長證實了

23歲躲兵役飛國外14年！經理免當兵代價曝

牙助喊幫保養攝護腺！伸手偷摸患者下體

獨／台中港貨櫃女屍死因曝！黑暗中活活餓死

「綠二代」趙介佑販毒再遭判刑

10歲童馬拉松走失　竟多跑10公里

即／彰化妻用電線勒斃酒醉夫　警封鎖現場調查

獨／廖老大倒40間要被告　本尊反應曝

快訊／國1「大貨車翻覆」　全車道封閉

南市府經發局長陳凱凌住處遭搜索　南檢傳喚數人

逆子殺父分屍成「人彘」！「為保護媽」下場出爐

更多熱門

相關新聞

一場選戰　拖垮台灣司法公信力

一場選戰　拖垮台灣司法公信力

這幾年，台灣司法還有多少公信力？還是早淪為政治服務工具？從這幾次選戰中就能看出端倪。鍾東錦並非單一個案，從他的說明中得知，檢察官透過聯合競選方的樁腳事證中，來延伸至鍾的選舉結果，除缺乏關鍵證據外，更無明確事證，就提當選無效之訴。

台南經發局長涉貪遭約談　查扣不明來源30萬

台南經發局長涉貪遭約談　查扣不明來源30萬

綠盼司法勿枉勿縱　轟藍得了便宜還賣乖

綠盼司法勿枉勿縱　轟藍得了便宜還賣乖

力挺高虹安、鍾東錦　朱立倫轟：民進黨奧步沒用啦！

力挺高虹安、鍾東錦　朱立倫轟：民進黨奧步沒用啦！

高虹安涉詐助理費　調查局北機站約談多名助理

高虹安涉詐助理費　調查局北機站約談多名助理

關鍵字：

甜心議員林穎孟貪污詐領助理費高虹安

讀者迴響

熱門新聞

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

捕獲野生林志玲吃火鍋！老闆陪聊一晚認不出

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

孫生分手2週被瘋猜「交14萬新女友」！

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

妻確診買不到退燒藥！尪冰箱翻到離世女兒送上禮物

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

男團成員爆11年婚變！

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」

LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款超萌

冬至後衰神降臨！2生肖「錢財恐被騙光」　命理師：小心了

熊熊起身「血崩像流產」！就診夾出5cm異物

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面