　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安涉貪新事證！前主任「神龍Z9」月薪5萬領0元　遭檢調約談

遭懷疑涉及以人頭助理詐領薪水、曾任高虹安辦公室主任的PTT紅人「神龍Z9」吳達偉（左），今也被傳訊。

▲民眾黨新竹市長當選人高虹安涉貪風暴擴大，調查局北機站今約談高虹安3名助理偵訊長達7小時，本刊直擊包括ptt紅人神龍Z9吳達偉也被傳訊，案情更加明朗。

圖、文／鏡週刊

本刊掌握，調查局北機站調查官今早密訊高虹安的現任、前任助理，除了陳姓、謝姓女助理外，遭懷疑涉及以人頭助理詐領薪水、曾任高虹安辦公室主任的PTT紅人「神龍Z9」吳達偉也在列，3人約在下午4時許，陸續步出北機站，並搭同輛車一起離去。

本刊調查，高的前行政主任「小兔」黃惠玟向檢方供出的帳本及立院的請領名冊顯示，2020年2月，吳達偉當月確實向立院申報、請領入帳的月薪為5萬元，但在小兔帳本中的「實際薪資」卻是零元。                                       

不過，吳達偉日前則強調不是人頭助理，稱自己有工作也有領薪水，並表示：「我不相信有誰情操這麼高尚能為國家付出不領薪水。」今日調查局密訊他，即是釐清所掌握帳目與他的關聯。           

專案小組目前對高虹安涉詐助理費案不僅握有低薪高報、浮報加班費並回繳公積金的500筆細目，高虹安前辦公室主任吳達偉也遭懷疑涉及以人頭助理詐領薪仍待釐清。    

檢調正在全面清查助理每月的金流，若這5萬元最後又被領出回到高個人帳戶或公積金，吳達偉又稱不可能「付出不領薪」，便與高一再強調的「助理自願回捐」說法矛盾，預料將成為檢方調查的重點之一。


【點擊看完整全文】

更多鏡週刊報導
【高虹安涉貪新證】檢調鎖螺絲鞏固案情　高虹安美女助理團遭密訊
【高虹安涉貪新證】再爆暗槓辦公事務費卻A助理薪水　高虹安涉詐公帑逾2年半
【高虹安涉貪新證1】揭高虹安涉詐3大手法　浮報詐領不只60萬

ET快訊
女星媽媽突入院動刀！　「取消行程急奔病房」黃子佼幫集氣
快訊／賴清德首場政見發表會登場　千人喊「民進黨加油」
校長摸進女宿想壞壞！被女學生圍毆「打到求饒」影片曝光
冬至6生肖運勢好到擋不住　第1名財運爆棚一路旺到明年
男X光檢查「直腸塞一戰未爆彈」　醫院急疏散
快訊／郭台銘嘆無BNT　上海復星發聲明：未來訂單可換次世代疫
瑪莎惡少不只痛毆男大生　曾助陣抄球棒砸車「害人下巴骨折」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院明拍板證交法修法　證券業者內控疏失最高罰600萬

快訊／賴清德首場政見發表會登場　千人喊「民進黨加油」

林智群律師氣炸「不給指定疫苗就要被罵禽獸」　民主不代表奧客

高虹安涉貪新事證！前主任「神龍Z9」月薪5萬領0元　遭檢調約談

房價飆漲誰負責？高嘉瑜狂嗆漠視民眾感受　花敬群氣到退出質詢台

基市綜發處長赴美參加「國務院領袖計畫」　市府：顯現台美關係緊密

將卸任8年市長　鄭文燦：將來不管有無職務「一樣關心桃園」

高齡者別混打疫苗較安全？　林靜儀曝數據：不要有品牌迷思

炒房殺手鐧！最高罰5千萬可連續罰　立院初審通過平均地權條例修正案

高市議長之爭！藍營人選確定「由她出線」　爭取無黨支持拼勝選

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

許光漢再扮高中生「握緊拳頭」　施柏宇嘴甜柯佳嬿虧：有夠官方

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

快跑啊！聽媽說要擠尿　癱瘓貓2腳滑行高速逃走

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

行政院明拍板證交法修法　證券業者內控疏失最高罰600萬

快訊／賴清德首場政見發表會登場　千人喊「民進黨加油」

林智群律師氣炸「不給指定疫苗就要被罵禽獸」　民主不代表奧客

高虹安涉貪新事證！前主任「神龍Z9」月薪5萬領0元　遭檢調約談

房價飆漲誰負責？高嘉瑜狂嗆漠視民眾感受　花敬群氣到退出質詢台

基市綜發處長赴美參加「國務院領袖計畫」　市府：顯現台美關係緊密

將卸任8年市長　鄭文燦：將來不管有無職務「一樣關心桃園」

高齡者別混打疫苗較安全？　林靜儀曝數據：不要有品牌迷思

炒房殺手鐧！最高罰5千萬可連續罰　立院初審通過平均地權條例修正案

高市議長之爭！藍營人選確定「由她出線」　爭取無黨支持拼勝選

日本福岡縣豐前市長及議長參訪世新大學　盼強化教育文化交流

行政院明拍板證交法修法　證券業者內控疏失最高罰600萬

宮廟「嬰幼兒收驚人數」暴增！　賴銘偉給爸媽1提醒：也要注意

台中女沒買發熱褲遭老闆罵「爛人」！價格曝光一票人驚呆：真敢賣

泰國軍艦沉船仍23人失蹤　海軍將定位軍艦位置

輸出入聯誼會會員大會剖析全球政經大趨勢　找見識、尋謀斷

跨海蓋度假村！　信義再砸3.2億買馬國7.7萬坪地

快訊／賴清德首場政見發表會登場　千人喊「民進黨加油」

賈永婕：外套口袋找到什麼？意外釣出「暖心事跡」網感動：謝謝妳

林益全送暖做公益　下場陪小朋友打樂樂棒

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

快訊／郭台銘震怒！　寫下「16字遺憾」痛轟執政黨

郭台銘開轟：BNT在蔡英文「恩准之下」進來！

12當選人遭彰檢提「當選無效」之訴

即／盧秀燕小內閣出爐　前立委王育敏任副市長

郭台銘暴怒嗆「禽獸」！　炸5萬人朝聖

快訊／侯友宜公布最新小內閣名單！　現任副秘升副市長、32歲主播任原民局長

被指是敗選「戰犯」　柯建銘：把我跟林智堅拖去斬首示眾好了

韓市府團隊到齊！韓國瑜：不做官、只做事

鍾東僅遭提當選無效　最慘和「這2人」一樣

綠委突嗆「小英社宅蓋不到一半！」　花敬群5次緩頰：超過了！

趙介佑發聲明懺悔　點名何志偉幫繳黨費

高虹安涉貪新事證！前主任「神龍Z9」遭約談

即／遭提「當選無效」訴訟　鍾東錦開嗆了

即／突被提「當選無效」　鍾東錦發聲

更多熱門

相關新聞

龍婆預言「2023五災降臨」... 這事最可怕

龍婆預言「2023五災降臨」... 這事最可怕

保加利亞已故預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）過去曾神預言911襲擊事件、英國脫歐、伊斯蘭國（ISIS）崛起等軼事一舉成名，生前她的預測號稱有85%的成功機率，讓外界嘖嘖稱奇！而隨著2022年即將結束，龍婆也預視了2023年人類將面臨的「五大災難」，再度掀起討論！

爆乳性感女警cosplay硬上　成功抓毒蟲

爆乳性感女警cosplay硬上　成功抓毒蟲

林穎孟頻PO文指點高虹安　前助理：應該會無罪

林穎孟頻PO文指點高虹安　前助理：應該會無罪

一場選戰　拖垮台灣司法公信力

一場選戰　拖垮台灣司法公信力

綠盼司法勿枉勿縱　轟藍得了便宜還賣乖

綠盼司法勿枉勿縱　轟藍得了便宜還賣乖

關鍵字：

鏡週刊高虹安神龍Z9吳達偉

讀者迴響

熱門新聞

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

捕獲野生林志玲吃火鍋！老闆陪聊一晚認不出

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

孫生分手2週被瘋猜「交14萬新女友」！

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

妻確診買不到退燒藥！尪冰箱翻到離世女兒送上禮物

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

新光三越桃園大有店明年2月收攤

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」

男團成員爆11年婚變！

LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款超萌

冬至後衰神降臨！2生肖「錢財恐被騙光」　命理師：小心了

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面