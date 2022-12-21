高虹安涉貪新事證！前主任「神龍Z9」月薪5萬領0元　遭檢調約談

▲民眾黨新竹市長當選人高虹安涉貪風暴擴大，調查局北機站今約談高虹安3名助理偵訊長達7小時，本刊直擊包括ptt紅人神龍Z9吳達偉也被傳訊，案情更加明朗。

圖、文／鏡週刊

本刊掌握，調查局北機站調查官今早密訊高虹安的現任、前任助理，除了陳姓、謝姓女助理外，遭懷疑涉及以人頭助理詐領薪水、曾任高虹安辦公室主任的PTT紅人「神龍Z9」吳達偉也在列，3人約在下午4時許，陸續步出北機站，並搭同輛車一起離去。

本刊調查，高的前行政主任「小兔」黃惠玟向檢方供出的帳本及立院的請領名冊顯示，2020年2月，吳達偉當月確實向立院申報、請領入帳的月薪為5萬元，但在小兔帳本中的「實際薪資」卻是零元。

不過，吳達偉日前則強調不是人頭助理，稱自己有工作也有領薪水，並表示：「我不相信有誰情操這麼高尚能為國家付出不領薪水。」今日調查局密訊他，即是釐清所掌握帳目與他的關聯。

專案小組目前對高虹安涉詐助理費案不僅握有低薪高報、浮報加班費並回繳公積金的500筆細目，高虹安前辦公室主任吳達偉也遭懷疑涉及以人頭助理詐領薪仍待釐清。

檢調正在全面清查助理每月的金流，若這5萬元最後又被領出回到高個人帳戶或公積金，吳達偉又稱不可能「付出不領薪」，便與高一再強調的「助理自願回捐」說法矛盾，預料將成為檢方調查的重點之一。



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