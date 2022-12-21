朱立倫挺鍾東錦是亂噴「政治口水」？　國民黨怒：民進黨顛倒是非

▲國民黨主席朱立倫出席中常會時聲援鍾東錦、高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（21）日聲援無黨籍苗栗縣長當選人鍾東錦、宜蘭縣長林姿妙、民眾黨新竹市長當選人高虹安，遭民進黨批評噴政治口水干預司法調查，無助民主發展。國民黨文傳會副主委林家興晚間回擊，民進黨執政以來不斷將政治黑手伸入媒體、檢調及各個公家單位，掩蓋錯誤施政、干預檢調辦案，嚴重傷害台灣司法獨立與民主價值，引用林智堅前市長的一句話「是非可以這樣顛倒嗎？」

林家興表示，民進黨執政以來不斷將政治黑手伸入媒體、檢調及各個公家單位，掩蓋錯誤施政、干預檢調辦案，嚴重傷害台灣司法獨立與民主價值，引用林智堅前市長的一句話「是非可以這樣顛倒嗎？」民進黨敗選至今不知檢討、毫無悔意，諸多執政弊案遭壓下不辦，卻操控司法檢調意圖改變選舉結果，司法界基層敢怒不敢言，民進黨自稱尊重司法，看在台灣人民眼裡更是天大笑話，根本是司法被迫「尊重」民進黨。

林家興指出，民進黨執政以來，多少動輒數以億計、人民希望知道真相的疑似弊案事件，至今毫無進度，包括新竹12億棒球場、10億桃園運動中心統包工程、高端疫苗總額40億與價差爭議、16億關埔國小等，為何沒有下文？民眾更嚴重感覺到司法不公，包括柯建銘總召之子涉施用大麻陽性依然可判緩起訴、親綠無黨籍趙正宇委員家中搜出920萬來源不明現金一審可判無罪、英系大將陳明文委員高鐵上掉落300萬現金案查無不法不予起訴、蘇貞昌院長愛將丁怡銘污衊皇家傳承牛肉麵使用萊牛事件違反食安法不起訴、周玉蔻污衊張婌娟女士案遭低調押後處理未辦等等，都讓人民有深深的相對剝奪感，難道有「綠色黨證」，就可通往無罪的「綠色通道」？請問民進黨有誰敢回應以上爭議？

林家興表示，清廉法治是民主政治的重要基礎，然而民進黨執政以來，諸多爭議事件、事證都讓社會輿論高度懷疑政治介入司法，包括吳子嘉董事長3天就收到傳票、蘇偉碩醫師遭查水表、宜蘭縣長林姿妙遭司法追殺、新竹市長及苗栗縣長當選人選後遭到不成比例司法調查等行為，都讓人民對於司法獨立失去信心，民進黨竟仍能夠「靦顏天壤」出來說尊重司法，請問敢不敢走出辦公室到街上問問基層民眾，有誰會相信民進黨這番荒謬言論？

林家興認為，「凡法事者，操持不可不正，操持不正，則聽治不公。」民進黨執政以來持續介入司法、干預檢調辦案，已經嚴重傷害台灣的司法獨立與民主法治基礎，讓自己變成「民主退步黨」，主政的蔡英文總統及蘇貞昌院長更應該負起全部責任。要知道，「主者失於督察，不加彈正，使有罪者優游獲免，無罪者妄受其辜，是啟奸邪之路，長貪暴之心」，如今的台灣官場貪暴、處處奸邪，難道不正是主政者的責任嗎？

最後，林家興重砲提出質疑，請問蔡英文總統的司法改革到哪裡去了？事事推諉塞責、持續擺爛的執政黨，剩下一年半的執政時間，恐將成為台灣人民持續痛苦的「垃圾時間」，在此呼籲執政黨回頭是岸，切勿持續「涎皮賴臉」，不務實解決問題還持續指責提出問題、為公義發聲的人。