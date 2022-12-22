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高虹安偵訊吃素被公開　無奈提1質疑：這種白痴對話也會流出去

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨籍新竹市長當選人高虹安被控涉嫌詐領立委助理費，日前以60萬元交保候傳。偵訊期間，高虹安因為便當吃素等言論，再次引發網友熱議，讓她感到十分無奈並表示，「沒想到這種超白痴對話也會流出去」。

▲▼高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安對於案情不斷被揭露感到很無奈。（資料照／記者屠惠剛攝）

高虹安涉嫌詐領立委助理費，專案小組15日搜索、約談相關涉案人，高虹安最後以60萬元交保候傳。檢調21日再度約談高虹安辦公室3名現任或前任助理，包含陳姓、謝姓女助理，還有PTT紅人「神龍Z9」吳達偉，3人在21日下午4時許陸續離開調查局北機站。

對於案情進度，檢調低調表示不便評論。但先前有媒體報導，高虹安在接受偵訊時，被問到是否要訂排骨便當，她向調查官表明「吃素就好」；此話一出，又掀起網友正反意見討論，「四叉貓」劉宇還挖出發票證明，高之前參加餐敘明明烤牛、烤豬、烤明蝦都能吃，不明白她為何會突然喊出要吃素。

關於今天鏡周刊報導， 高虹安 吃素這件事， 　 上次她跟謝立功的晶華酒店三人餐敘， 　 烤牛烤豬烤明蝦都能吃耶， 　 為什麼現在忽然改吃素了？ 　 難怪她不吃我送的海鮮粥 QQ 　 --- 【推測可能原因】 　 1.鏡周刊的情報來源不準確． 2.高虹安想為難專案小組，硬要半夜訂素食． 3.高虹安最近由於某個原因改吃素．

劉宇發佈於 2022年12月20日 星期二

根據《聯合新聞網》報導，對於案情不斷被公開，高虹安感到很無奈，質疑偵查不公開難道已經淪為笑話，因為她不吃牛也不吃辣，擔心會太難處理，調查官詢問是否要訂便當，才會回答吃素就好，「沒想到這種超白痴對話也會流出去」。

高虹安19日公開第一波市政團隊名單。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲高虹安公開第一波市政團隊人選。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

目前，高虹安預計在12月25日請辭不分區立委，該人事案已由立法院人事處送交程序委員會查照。高虹安國會辦公室的助理們近日陸續開始打包，辦公室門口的立委名牌也已經卸下。

而高虹安也在臉書PO文分享第一波市政團隊名單，她表示，新竹市副市長由現任台灣高等檢察署檢察官蔡麗清出任，市府祕書長由現任台北市地政局長張治祥出任，教育處長由新竹縣中正國中校長童鳳嬌出任，地政處長由台中市政府地政局專門委員何憲棋出任，民政處長由新竹市長許明財市長室祕書、立法委員呂學樟辦公室祕書嚴翊琦出任，「虹安有大家的支持，從來就不是一個人。讓我們一起接受挑戰，加倍努力，全力推動新竹市政！」

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