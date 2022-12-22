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郭台銘批「禽獸食祿」遭疑要選總統　近郭人士曝機率極低

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘在臉書PO文怒嗆衛福部長薛瑞元，「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，被外界解讀為是否在為2024年總統大選鋪路。對此，近郭人士透露，郭台銘參選機率非常低，是因為政府講話太超過才會出聲抨擊。

▲▼郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

郭台銘連續兩天談及BNT疫苗採購議題，感嘆高齡的老母親想要打BNT雙價疫苗，台灣卻沒有採購，結果被薛瑞元反酸，「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員」。郭台銘21日氣得在臉書PO文怒嗆，「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，希望執政黨能體民所苦，廣納建言。

▲▼郭台銘寫下「16字遺憾」，痛轟執政黨禽獸食祿 。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘PO文痛批「禽獸食祿」。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

對此，薛瑞元表示，「這句話重了點，可能郭董沒有catch到我講的本意」，他對於郭台銘「指名品牌」要指揮中心採購，感到有點訝異，因為之前BNT、上海復星都有聯繫希望採購疫苗，講的理由也差不多是「給民眾選擇」，衛福部當時已經回應，會再謹慎評估是否要採購。

▲▼薛瑞元,莊人祥回應郭台銘。（圖／記者黃國霖攝）

▲薛瑞元回應郭台銘。（圖／記者黃國霖攝）

醫師杜承哲則在臉書PO文開嗆郭台銘，直言要「挑戰永齡律師團」，2021年4個疫苗品牌都齊備，共存是2022年的事情，絕大多數願意接種的成年民眾，都是在完整接種之後才面對共存，整體的死亡率跟到貨時間的相關性極低，「看到有人靠著謊抹黑當選市長，自己也要靠著抹黑來選總統了是嗎？」

關於外界猜測郭台銘此舉是否在為2024年總統大選鋪路，根據《聯合新聞網》報導，近郭人士透露，郭台銘2024年參選的機率極低，是因為政府講話太過分才會出聲抨擊，就算有一天真的參選，大家的批評郭會自行承擔，不需要這樣質疑，「現在講什麼都很容易被打臉」。

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