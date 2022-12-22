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醫放話「挑戰永齡律師團」　開酸郭台銘：要靠抹黑選總統了嗎

▲▼鴻海董事長郭台銘回母校板橋國小致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘近日多次對BNT次世代疫苗議題發表意見，臉書寫下「禽獸食祿」等16字，痛批衛福部官員。對此，醫師杜承哲直接開嗆郭台銘，「啊你不是有私人飛機？」「我完全不知道你在說什麼鬼話」、「來挑戰永齡律師團」等。

「來挑戰永齡律師團」，杜承哲表示，他完全不知道郭台銘在說「什麼鬼話」，因為疫苗沒有「相容」問題，混打抗體還比較高，「BNT是用打的，不是用下載安裝的。」

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他認為，從來沒有人可以保證「不產生副作用」，「能通過美國FDA，副作用都足夠低，這樣誘導我覺得很不公道」。他指出，郭台銘提到「蔡總統恩准」才放行BNT，又暗示卡BNT造成許多犧牲，「是徹底的抹黑攻擊。」

▲▼醫放話「挑戰永齡律師團」　開酸郭台銘：要靠抹黑選總統了嗎。（圖／翻攝杜承哲醫師臉書）

▲杜承哲醫師原文如上。（圖／翻攝杜承哲醫師臉書）

杜承哲表示，2021年四個疫苗品牌都齊備，共存是2022的事情，絕大多數願意接種的成年民眾，都是在完整接種下去面對共存，整體的死亡率跟到貨時間的相關性極低，「看到有人靠著謊抹黑當選市長，自己也要靠著抹黑來選總統了是嗎？」

此外，杜承哲也PO出郭台銘到捷克接種BNT疫苗的照片說，「自己專程飛捷克打BNT，現在也可以帶媽媽去呀」。

▼杜承哲要郭台銘帶媽媽去國外打疫苗。（圖／翻攝杜承哲醫師臉書）

▲▼醫放話「挑戰永齡律師團」　開酸郭台銘：要靠抹黑選總統了嗎。（圖／翻攝杜承哲醫師臉書）

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