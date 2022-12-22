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傳遞溫度和感謝！大江購物中心「送550杯咖啡」慰勉全館櫃哥櫃姊

▲大江送出550杯咖啡慰勉全館櫃哥櫃姊。（圖／大江提供）

▲大江送出550杯咖啡慰勉全館櫃哥櫃姊。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今年全台百貨、購物中心年底買氣增溫，大江購物中心為感謝專櫃人員一年來的付出，於21日聖誕節前夕除了舉辦績優員工表揚，另準備550杯星巴克咖啡激勵櫃哥、櫃姊們，希望透過實際行動提振士氣，讓消費者也能感受中壢大江的活力。

中壢大江連續六年舉辦的「大江好咖、啡常感謝」暖心活動，當天由中壢大江營運處一級主管率領樓管幹部們前往店櫃，並親自奉上熱騰騰的星巴客現煮咖啡。中壢大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，「熱咖啡傳遞的不只是溫度，而是一份「感激」。

▲大江送出550杯咖啡慰勉全館櫃哥櫃姊。（圖／大江提供）

楊若琳說，中壢大江業績年年成長茁壯，這都要歸功於館內各家專櫃的銷售人員，尤其中壢大江的樓管與櫃姐櫃哥們是並肩作戰的夥伴，為消費者提供最優質的商品與最好的服務是彼此共同的目標，期許接下來的壓歲促銷檔期都有好成績！

▲大江送出550杯咖啡慰勉全館櫃哥櫃姊。（圖／大江提供）

中壢大江購物中心除了有商場業績目標，就連做公益也要列KPI（關鍵績效指標）。楊經理指出，上週剛落幕的「一星衣益」聖誕義賣活動連續三天捐贈金額超過116萬元，就是發揮樓面管理幹部（樓管）「選貨、衝業績」的專業職能，「一星衣益」已成為凝聚員工向心力的指標活動，近300家廠商聯繫溝通、鋪貨上架到收銀結帳都是由大江員工一手包辦，義賣現場看見一群身穿西裝的樓管們搬貨陳列，資深主管挽起袖子用行動教導新進同仁，做公益不分年資職級，上班時間也可以奉獻愛心、回饋社會就是「大江公益熱血魂」。

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