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頂新和德與味全龍　助300位身障兒一圓棒球夢

▲頂新和德與味全龍助300位身障兒一圓棒球夢。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲味全龍球員擔任活動公益大使，由「大師兄」林智勝領軍「十帥」現身相挺。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

不畏寒流，由台灣幼兒棒球聯盟協會所舉辦第五屆「LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽」於上周日(18日)熱鬧登場，有來自全台不同縣市，共三百多位的「挑戰者」身障球員和陪伴的「Buddy」們不畏寒冷齊聚天母棒球場，頂新和德文教基金會和公益夥伴味全龍球隊一同響應支持身障兒童公益棒球賽，為挑戰者們加油！

▲頂新和德與味全龍助300位身障兒一圓棒球夢。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲林智勝擔任LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽的活動公益大使。

頂新和德文教基金會連續兩年支持這項有意義的比賽，除贊助場地，更邀請味全龍球員擔任活動公益大使，由「大師兄」林智勝領軍「十帥」，包括球員郭天信、陳品捷、董秉軒、李展毅、吳俊杰、曹祐齊、楊鈺翔、吳秉恩現身相挺，此外還有小龍女啦啦隊CHOCO、采依、芮妮、練習生小蛙熱舞開場，為寒冷的冬天注入一股熱情。

挑戰者霆霆因腦部白質軟化、肌肉神經協調不佳，說話、肢體動作都很吃力，在準備比賽的兩個月過程中不喊辛苦，被問到為什麼喜歡打棒球，霆霆說，在學校裡沒機會跟別人打棒球，加入希望小太陽隊後能交到新朋友，很開心！很謝謝Buddy、志工，讓他能上場跑壘、揮出屬於自己的全壘打。

▲頂新和德與味全龍助300位身障兒一圓棒球夢。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德志工隊協助挑戰者上壘。

「罕見小勇士」的挑戰者萬家小兄弟是林智勝的粉絲，更視他為棒球啟蒙的偶像，立志要和大師兄一樣，成為棒球界的「明日之星」，他們在記者會上贈與林智勝親筆畫像和簽名球，並說「我們以後會很忙，可能沒時間簽名」，獲得大師兄和在場嘉賓的掌聲，現場一片歡樂。

為讓更多身障兒童有機會參與棒球活動，「LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽」從2018年始舉辦第一屆，當時僅有4支參賽隊伍，今年（2022）第五屆已經增加到10隊同場競技。主辦單位台灣幼兒棒球聯盟協會榮譽理事長，也是知名中華職棒總教練的「草總」謝長亨表示，挑戰者盃的精神就是不計較輸贏，是一場「最少限制，最多參與」的棒球比賽，每次看到他們奮力開心地回到本壘，都讓他十分感動！

▲頂新和德與味全龍助300位身障兒一圓棒球夢。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲台灣幼兒棒球聯盟協會理事長林俊廷頒發感謝狀予頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，這些身障孩童不被身體限制可能性，即使揮棒落空跌坐在地，依靠輔具器材努力地站起來繼續參與，那種堅持不懈的精神感動所有人；也呼籲更多愛心企業、志工一同加入，支持身障孩子透過棒球運動融入社會生活！

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