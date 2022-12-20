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全台缺血！ETtoday主播號召挽袖捐熱血　寒冬送愛救血庫

▲▼ETtoday捐血活動 。（圖／記者徐文彬攝）

▲救血荒！東森新媒體ETtoday舉辦「東森捐愛・熱血常在」一日捐血活動，總編輯林妏純率領主播群號召同仁與大眾一起挽袖捐熱血。（左起）主播雅憶、主播凱翊、總編輯林妏純、主播小孟、主播V仔。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

天氣寒冷，影響民眾出門意願，再加上新冠、感冒等因素影響，捐血人數大幅減少，血庫存量偏低告急，尤其A型、O型目前仍急缺。為搶救血荒，東森新媒體ETtoday今（12/20）於南港辦公室舉辦「東森捐愛・熱血常在」一日捐血活動，由總編輯林妏純率領主播群號召同仁與大眾一起挽袖捐血，邀大家寒冬送暖做公益，小小一個行動就能幫忙更多需要的人，一早吸引不少人熱心響應。

近期天冷，心血管疾病好發，醫院用血量大增，全台各捐血中心血量卻是嚴重不足，4種血型全都亮紅燈，日前更發出危急警告，緊急呼籲民眾踴躍出門捐血，根據台灣血液基金會最新統計，截至12月20日，全台血液庫存量雖有稍微回升至4～7天，但血量仍處於偏低狀態，其中新竹捐血中心的A型血、台南捐血中心的O型血，這兩大類血型更是剩不到4天存量。

截至12月20日國內血液庫存量（圖／翻攝自血液基金會）

▲截至12月20日國內血液庫存量。（圖／翻攝自血液基金會）

東森新媒體ETtoday曾多次號召員工響應捐血活動，今再度舉辦一日捐血，活動從早上10點到下午4點，捐血車各時段都能看到同仁展現愛心的身影，積極參與回饋社會，發揮一己之力，為血庫注入滿滿的熱血，總編輯林妏純每次也都挺身加入，以實際行動響應「捐血一袋，救人一命」，她說，捐血可促進新陳代謝，還能救人、幫助人，所以每次捐血完，不只心情愉快，也會鼓勵同仁固定捐血，尤其自己挽袖就能夠助人，是很好的一件事情。

▲▼ETtoday捐血活動 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼總編輯林妏純經常熱心捐血，鼓勵大家一起來響應。ETtoday主播群挺身為公益盡一份心力，邀大家愛心送暖救血荒。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ETtoday捐血活動 。（圖／記者徐文彬攝）

因目前各血型血液庫存低，在全台鬧血荒之際，東森新媒體此時發起捐血活動，別具意義，主播群凱翊、雅憶、小孟、V仔這次也都站出來，齊心為公益盡一份心力，運用社群傳播力與自身力量，在各自粉專PO文呼籲大家捲起衣袖救援血庫，同時她們表示平常也會鼓勵身邊親友捐血，雅憶則是分享自身捐血經驗，「雖然沒有每年固定捐血，但只要看到捐血車，當下有時間的話，就會去捐。」

東森集團落實社會企業責任，關懷公益慈善不遺餘力，東森新媒體也投入回饋社會，將「東森捐愛･熱血常在」精神持續傳遞下去，林妏純認為，「若有媒體來帶頭，告訴大家目前最缺乏的事情（例如血荒），並且以身作則，號召共同參與，相信可以做到更好的發揮。」活動結束後，統計一日捐血成果，扣除不適合捐血者，總共募集54袋血，達13,500c.c.捐血量，其中選擇一次捐出500 c.c.的人不少，在捐血人數中佔近一半，期盼能為近期血荒解燃眉之急。

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