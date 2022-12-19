　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】青森蘋果祭遠百竹北登場　知事親臨推廣年節送禮首選

▲▼ 青森,蘋果,遠東百貨,遠百竹北,公益。（圖／遠東百貨提供）

▲遠東百貨徐雪芳總經理(右三)、青森縣蘋果對策協議會加川雅人會長(右二)、青森縣三村申吾知事(左二)與蘋果小姐一同摘下蘋果，象徵青森縣與遠東百貨齊心努力獻上最新鮮的青森蘋果。

圖、文／遠東百貨提供

提到美味的蘋果，馬上想到香甜多汁的日本青森蘋果。年底聖誕派對、年節佳節送禮，日本青森蘋果都是一級棒的選擇。為了推廣宣傳，日本蘋果最大產地青森縣三村申吾知事偕同一般社團法人青森縣蘋果對策協議會加川雅人會長特別來到台灣，與遠東百貨攜手舉辦青森蘋果祭，即日起到明年農曆年提供最高品質特選青森蘋果給台灣的消費者。

首站選在象徵台灣最高品質的半導體重鎮新竹，12月17日(六)在遠百竹北7樓會場盛大舉行起跑活動。首先由10月獲得新竹市學生舞蹈比賽第一名的舊社國小的舞蹈校隊精心準備的日本版「熱愛105°C的青森縣」活力四射揭開序幕。

今年新選出的第20屆青森蘋果小姐第一次來到台灣，也以練習許久的中文介紹青森蘋果的特色，並和現場民眾進行青森蘋果小知識的有獎問答，答對者馬上可獲得一顆青森蘋果，現場氣氛熱絡。

現場除了青森蘋果買二送一的活動外，適逢歲末時節，青森縣蘋果對策協議會特別準備了120顆蘋果，贈送給新竹縣社會福利服務中心。遠東百貨也共襄盛舉提供後背包，由社福中心的社工代為轉發弱勢家庭及兒童，在年關將近時，感受到社會各界的溫暖。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
姆巴佩褲襠又見「大包凸凸」！　網笑：弟弟興奮了
本屆10大巨星抱憾最後一舞！　最慘的是他0出賽
快訊／普丁將發表「重大國防消息」！　俄官媒鬆口證實
「阿根廷若奪冠大家請我吃雞排」2萬人留言卡位！　本尊回應了
大元出車禍！　遭追撞成「夾心餅乾」
普拿疼缺貨！　藥局出現大量收購
泰國軍艦翻船沉沒！　多名船員失蹤
零成本存股法！　他靠這檔...年領股息300萬

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】麥卡倫特展暖心登場　高爾宣親授「浪漫聖誕提案」麥卡倫珍稀酒款x奶油酥餅

【廣編】青森蘋果祭遠百竹北登場　知事親臨推廣年節送禮首選

達美樂連續4天超殺優惠！外帶大披薩199元　8種口味任選

【廣編】聖誕特賣MON CARBONE新品城市後背包限時8折、全館5折起

限時9天！超商咖啡下殺「3杯77折、5杯72折」　25元爽喝中杯美式

全聯再灑300元折價券！慶足球冠軍賽出爐　超深折扣限量1000份

用「聲音」自創NFT　台北跨年「心聲花火」限時開放

熊大兔兔聖誕特別版包裝！美廉咖啡推出冬季限定「可可甜橘」風味

全聯聯名蔡依林翻糖蛋糕！4款「怪美的」巧克力甜點只賣50天

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

王大陸當眾吻蔡卓宜..全場驚呼　告白「喜歡寵著妳」她感動淚崩

寶寶「脖子多出貓尾圍巾」　輕拍哄睡！媽笑：移不開

偷懶汪走跑步機「只用後腳」　媽見狀喊加碼牠秒回原位！

天冷試水溫！國中男跳高雄香蕉碼頭「不見了」　3同學目擊

【廣編】麥卡倫特展暖心登場　高爾宣親授「浪漫聖誕提案」麥卡倫珍稀酒款x奶油酥餅

【廣編】青森蘋果祭遠百竹北登場　知事親臨推廣年節送禮首選

達美樂連續4天超殺優惠！外帶大披薩199元　8種口味任選

【廣編】聖誕特賣MON CARBONE新品城市後背包限時8折、全館5折起

限時9天！超商咖啡下殺「3杯77折、5杯72折」　25元爽喝中杯美式

全聯再灑300元折價券！慶足球冠軍賽出爐　超深折扣限量1000份

用「聲音」自創NFT　台北跨年「心聲花火」限時開放

熊大兔兔聖誕特別版包裝！美廉咖啡推出冬季限定「可可甜橘」風味

全聯聯名蔡依林翻糖蛋糕！4款「怪美的」巧克力甜點只賣50天

理財周刊／手機與成熟製程　拉回找買點

郭宸安發豪語超越爸爸　王金勇觀察一動作像郭勇志

理財周刊／2023產業趨勢

勇士砸千萬拍下新莊2字頭「大凶」宅　內行指：投報率高

Ozone首場校唱掀暴動！　北一女學生冒雨熱血應援

2023台灣燈會在台北！12米兔子超萌「東區16件光裝置」先曝光

《寶可夢 朱紫》最強閃焰王牌登場　年末再開黑色太晶團體戰

男團重生選秀《Peak Time》開播日曝光！SJ、少女時代6位評審陣容超狂

出發花蓮當貴族！宮廷風奢華飯店看海數星、紅酒哈根達斯無限供應

2022年中央一般性教育補助款考核　台南市再度蟬聯全國第一

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

消費熱門新聞

全聯聯名蔡依林「怪美的」巧克力蛋糕

全聯灑300元折價券！慶足球冠軍

超商限時3天搶喝「23元大杯美式」

達美樂連續4天大披薩199元

超商今天搶喝「中杯拿鐵買3送3」

超商咖啡下殺「3杯77折、5杯72折」

速食店限時5天「小華堡免費送」

麥當勞早餐「1系列」熱銷9年確定停賣

超商3款咖啡新品！限時買1送1爽喝

冬天超療癒！統一陽光糙米漿給你滿滿溫暖

麥當勞喊漲！套餐直接貴10元　最新價格表出爐

跟進麥當勞喊漲？各大連鎖速食店回應

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天

只有7天！超商「咖啡飲品買5送2」

更多熱門

相關新聞

直播業者結合社福團送暖　邀藝人齊過聖誕

直播業者結合社福團送暖　邀藝人齊過聖誕

新竹市基督教榮光全人關懷協會17日晚間舉辦「讓愛無限-寒冬送暖聖誕晚會」，由知名直播拍賣業者邀集多名藝人到場，與近50位弱勢孩童及社區居民一起同樂，讓新竹市香山區的弱勢家庭在寒冬季節裡感受社會溫暖。

iPhone升級iOS 16.2耗電量評比！　續航力最高下滑52分

iPhone升級iOS 16.2耗電量評比！　續航力最高下滑52分

蘋果信義專賣店屋頂就是一台「MacBook」

蘋果信義專賣店屋頂就是一台「MacBook」

九和汽車四輪傳動送愛偏鄉

九和汽車四輪傳動送愛偏鄉

樂雅樂吃青森美食還能抽日本住宿券

樂雅樂吃青森美食還能抽日本住宿券

關鍵字：

青森蘋果遠東百貨遠百竹北公益

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

決賽最神不是梅西、姆巴佩？這人被讚：真的神

法國PK踢丟2點！阿根廷奪隊史第3冠

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

大S爆搬家了！「霸氣斷開和汪小菲舊愛巢」

汪小菲直播現身怒了開嗆張蘭！「突交代遺言」

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

阿根廷門將：為姆巴佩默哀一分鐘

劉在錫拿獎卻尷尬道歉！　SBS演藝大賞被罵爆

法國世足衛冕夢碎！　竹科工程師100萬全沒了

南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭

即／高雄怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

再急凍！可能又有寒流　最冷時間曝

網紅護理師提告四叉貓　求償百萬

更多

最夯影音

更多
小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼
熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面