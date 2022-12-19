【廣編】青森蘋果祭遠百竹北登場　知事親臨推廣年節送禮首選

▲遠東百貨徐雪芳總經理(右三)、青森縣蘋果對策協議會加川雅人會長(右二)、青森縣三村申吾知事(左二)與蘋果小姐一同摘下蘋果，象徵青森縣與遠東百貨齊心努力獻上最新鮮的青森蘋果。

圖、文／遠東百貨提供

提到美味的蘋果，馬上想到香甜多汁的日本青森蘋果。年底聖誕派對、年節佳節送禮，日本青森蘋果都是一級棒的選擇。為了推廣宣傳，日本蘋果最大產地青森縣三村申吾知事偕同一般社團法人青森縣蘋果對策協議會加川雅人會長特別來到台灣，與遠東百貨攜手舉辦青森蘋果祭，即日起到明年農曆年提供最高品質特選青森蘋果給台灣的消費者。

首站選在象徵台灣最高品質的半導體重鎮新竹，12月17日(六)在遠百竹北7樓會場盛大舉行起跑活動。首先由10月獲得新竹市學生舞蹈比賽第一名的舊社國小的舞蹈校隊精心準備的日本版「熱愛105°C的青森縣」活力四射揭開序幕。

今年新選出的第20屆青森蘋果小姐第一次來到台灣，也以練習許久的中文介紹青森蘋果的特色，並和現場民眾進行青森蘋果小知識的有獎問答，答對者馬上可獲得一顆青森蘋果，現場氣氛熱絡。

現場除了青森蘋果買二送一的活動外，適逢歲末時節，青森縣蘋果對策協議會特別準備了120顆蘋果，贈送給新竹縣社會福利服務中心。遠東百貨也共襄盛舉提供後背包，由社福中心的社工代為轉發弱勢家庭及兒童，在年關將近時，感受到社會各界的溫暖。