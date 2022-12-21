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感念「東森爸爸」關愛偏鄉　一封「愛的早餐」家長信讀完心超暖

▲▼感念「東森爸爸」關愛偏鄉　一封「愛的早餐」家長信讀完心超暖。（圖／光華國小家長提供）

▲光華國小家長陳家玉在北上參加東森慈善基金會活動前夕，特別撰寫信件表達對「東森爸爸」王令麟關愛偏鄉的感謝，內容相當感人。（圖／光華國小家長陳家玉提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

每年歲末年終東森慈善基金會都會舉辦溫馨的「送愛到部落」晚會，邀請長期享用「愛的早餐」的偏鄉小朋友北上共襄盛舉，今年特別邀請嘉義光華國小及屏東春日國小兩校學童一同參加。就在活動前夕，光華國小一名家長陳家玉特別撰寫一封長長的感恩信給「東森爸爸」王令麟，感謝他長期關懷偏鄉學童需求並提供在地小農實質的銷售協助，成為地方經濟發展助力，而東森曾為山難救助伸出的援手更是讓高山居民銘記在心，真摯又鉅細靡遺的信件內容相當感人。

陳家玉在信件中提到，家中3名女兒目前都就讀嘉義縣竹崎鄉光華國小，天天吃東森「愛的早餐」長大，尤其最小的女兒（現年8歲）更是從小羨慕兩位姊姊到學校就有早餐吃，而滿心期待有一天能去上學，今年老二王珮宇更參加了ETtoday舉辦繪畫比賽得到「最佳人氣獎」，夫妻倆經常教導孩子要感恩、惜福，回報東森慈善基金會及東森爸爸的愛心。

▲▼感念「東森爸爸」關愛偏鄉　一封「愛的早餐」家長信讀完心超暖。（圖／光華國小家長提供）

▲陳家玉信中提到一家三個女兒長期受愛的早餐照顧，也減輕了光華國小家長需早起採茶常無力照顧孩子的壓力。

因著女兒們受到社會公益的照顧，陳家玉表示，先生王俊童自多年前就加入奮起湖消防分隊義消支援地方急難狀況，而她自己也在兩年前加入熱血行列，成為奮起湖「義勇消防」公益義工，雖然無法捐很多錢，透過「捐時間」擔任義消也算是一種「取之於社會、用之於社會」的精神。

事實上竹崎鄉有許多知名登山景點，當地義消最常支援的任務就是協尋迷路的登山客或運送山難者安返下山，王俊童就曾徒步揹著山難受困者穿越崇山峻嶺平安脫險，據王俊童分享：「揹著受傷的男子下山，路程非常艱險，我一路上想著自己的女兒是受到東森爸爸的協助而健康長大，因此一鼓作氣把人給揹回來了」。

進一步了解王俊童何以有此熱血精神，原來他心中的偶像就是「東森爸爸」王令麟，因為玉山排雲山莊上的全台首座山屋攜帶型加壓艙（PAC）設置，就是由東森王令麟總裁於2006年捐贈。此設備因救治高山症成效顯著，也開啟後續者勸募計畫，現在全台已有100具PAC陸續佈建於各地山屋，成功解救無數登山受困者的性命。

▲▼感念「東森爸爸」關愛偏鄉　一封「愛的早餐」家長信讀完心超暖。（圖／光華國小家長提供）

▲王俊童感念東森爸爸捐助愛的早餐照顧女兒，並將王令麟率先挹注高山救援設備的行動視為偶像，因而長期擔任奮起湖義消。

不僅如此，陳家玉在信件中更表示，「王總裁事業龐大，到處結善緣，您可能不知道，奮起湖知名的『珠露茶』」就是20年前東森購物在竹崎鄉舉辦戶外開賣帶動起來的，當時與在地火車餅名店合作而與東森購物聯賣，才有後續新的品牌茶產銷班成立，而東森『愛的早餐』就代替了許多天未亮就要出門採茶的爸媽好好照顧孩子，減輕許多壓力和負擔」。

這封來自光華國小愛的早餐的家長信，字字句句皆彰顯了東森慈善基金會20多年來，對偏鄉付出關懷行動所埋下的良善種子效益已遠遠超乎預期。文末，陳家玉表示非常感謝東森慈善基金會招待家長與孩子們同行北上參與東森慈善基金會的活動，希望新的一年有機會能反過來邀請「東森爸爸」於明年春天大駕光臨光華國小，探望吃「愛的早餐」長大的孩子們，順道欣賞奮起湖及阿里山櫻花盛開的美景，讓大家有機會親自感謝王總裁對偏鄉小學的照顧與付出。

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