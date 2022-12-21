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清出超過60大袋垃圾！一家五口與蟑鼠同住　他們送暖度寒冬

▲▼基金會歲末關懷活動中，請來水電師傅團隊維修線路，並替弱勢家庭送上關懷物資。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

▲基金會歲末關懷活動中，請來水電師傅團隊維修線路，並替弱勢家庭送上關懷物資。（圖／天主教中華聖母基金會提供，下同）

記者張乃文／綜合報導

今年入冬首波寒流來襲，讓許多人紛紛開了暖氣，躲在溫暖家中度過寒冷的冬天。不過，全台超過300戶家庭透過基金會的守護，得以擁有充足保暖物資，度過低溫。天主教中華聖母基金會分享，一家5口有3位為中重度智能障礙的阿財伯，家中的衛生環境及安全都因回收物囤積而有風險，但也因為基金會的介入，得以妥善照顧。

天主教中華聖母基金會分享，歲末關懷活動中，守護獨居辛苦家庭，準備了羽絨背心、圍巾、毛毯等生活物資送至超過300戶家庭，讓近8成是經濟弱勢，超過6成是身心障礙中重度，甚至極重度者，有充足保暖物抵抗低溫。另外，基金會也請來專業水電師傅團隊親自為80戶家庭到宅檢修電線管路、電壓，熱水器等，減少電線走火風險。

基金會提到，阿財伯一家五口，僅他和大女兒有生活自理的能力，阿嬌姨與另外兩個孩子皆是中、重度智能障礙，但阿嬌姨煮飯洗衣都能一手包辦，也會撿拾回收物加減貼補開銷。兩個智能障礙的孩子無法言語，連生活和身體清潔都要仰賴阿財伯、阿嬌姨協助，孩子有時會忍不住隨地便溺，發出聲音呼喚爸媽。

▲▼基金會歲末關懷活動中，請來水電師傅團隊維修線路，並替弱勢家庭送上關懷物資。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

▲基金會除了替阿財伯一家清潔環境，更請水電師傅更替電器用品，維護使用安全。

▲▼基金會歲末關懷活動中，請來水電師傅團隊維修線路，並替弱勢家庭送上關懷物資。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

▲▼回收物越來越多及囤積的習慣，導致食物和垃圾混雜，清潔公司也替阿財伯一家整理乾淨。

▲▼基金會歲末關懷活動中，請來水電師傅團隊維修線路，並替弱勢家庭送上關懷物資。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

「雖然袂曉講話，都是自己ㄟ囡仔，阮再辛苦也是要顧……」目前一家僅靠身心障礙補助及阿嬌姨撿拾回收的微薄費用支撐日常開銷，隨著回收物越來越多及囤積的習慣，食物和垃圾混雜，老鼠、蟑螂流竄，電線被啃蝕，更讓水電師傅看了直搖頭，「足驚人ㄟ」插座附近都是塑膠袋，「隨時可能整間火燒厝……」住家環境衛生、安全皆令人堪憂。

基金會請專業清潔公司將阿財伯家中的垃圾、雜物廢棄物清空，耗費近八小時，清出超過60大袋垃圾，並將環境噴藥消毒，減少蟑螂鼠患等病菌滋生，當清潔告一段落，阿財伯的臉上也露出微笑，直喊著「厝内的地板足久沒有這麼乾淨！安捏過年正好」。同時社工也幫忙媒合其他照顧資源，讓兒女能得到妥善的照顧。

除了阿財伯一家，天主教中華聖母基金會「暖個好冬」的服務範圍遍及嘉義山海線鄉鎮，阿里山達邦、特富野部落。執行長黎世宏說，今年生活物資需求更甚往年，相當感謝各方善心的支持，能在短時間內，將年節的生活物資都募集到位，短暫的解除基金會物資募集的焦慮。但為辛苦的家庭房屋修繕、水電管路替換，其中還須協助兩戶火災受災戶全棟重建，募款金額龐大，僅募得三成，盼邀請大家一起伸出援手，帶著大眾的關愛與善心，守護著辛苦的家庭，讓家能住的安全，有個溫暖的好年。

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