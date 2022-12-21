上海復星喊未來訂單可換次世代BNT　指揮中心深夜回應：感謝政策轉變

記者洪巧藍／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近日多次提出BNT次世代疫苗需求引起一番爭論，21日甚至引述「禽獸食祿」等16字抨擊政府。復星醫藥今（21）日晚間發出聲明強調「未來訂單都可以換成BNT次世代雙價疫苗」。指揮中心深夜發布回應，對其政策轉變表示感謝；另也強調，未來若有需求，會將BNT次世代疫苗列入明年疫苗採購考量。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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復星醫藥聲明指出，非常願意配合台灣地區的採購需求。和台灣疾病管理署簽署的採購合約框架下，未來訂單都是可以換成BioNTech次世代雙價疫苗，早日讓台灣民眾用上急需的疫苗。

指揮中心深夜發布聲明表示，指揮中心曾於今(2022)年10月7日詢問BNT及復星公司，能否將尚未到貨之110萬劑兒童劑型疫苗換為次世代疫苗兒童劑型，當時復星公司回覆無此彈性。今日對於這樣的政策轉變，指揮中心表示感謝。

指揮中心強調，現今國內次世代疫苗尚有400萬劑，次世代疫苗訂單也仍有1500萬劑可供使用，依照每日疫苗接種人數僅2至3萬人次計算，庫存量尚且充足。未來若有需求，一定會將BNT次世代疫苗列入明年疫苗採購考量。

整起事件起於郭台銘19日受訪談及BNT疫苗採購過程艱辛，批評執政黨購買疫苗時並「沒有把人民的生命做為第一優先」；並感嘆自己高齡老母親想要打BNT雙價疫苗，但台灣卻沒有，質疑為何ㄧ定要增加換疫苗的風險？

衛福部長薛瑞元今日受訪時卻反問「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員」，讓郭台銘下午在臉書發文提出16字遺憾「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，也提出建議「望執政者體民所苦，廣納建言」，其用字強烈，引起大量網友討論、朝聖。

指揮中心過去三天皆提出說明強調，莫德納與BNT的雙價疫苗都屬mRNA疫苗，效果、副作用比較沒有差異，國際與我國ACIP專家委員會都建議可作為追加劑，國際也證實混打安全。加上莫德納和我國簽合約具有彈性，可以更換次世代疫苗，還有現階段莫德納次世代疫苗存量仍多等原因，目前政策採購次世代疫苗僅有莫德納疫苗。