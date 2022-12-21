隱忍長期家暴！彰化婦電線勒斃酒醉夫　彰檢：責付女兒帶回　　　

▲彰化妻用電線勒斃酒醉夫，現場拉封鎖線。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市69歲吳姓老婦疑似不堪遭75歲陳姓丈夫長期家暴，又未通報警方聲請保護令，涉嫌拿電線勒斃酒後熟睡的丈夫，再打電話給子女說「要自殺」。警消據報後抵達現場，發現陳翁已氣絕身亡，當場逮捕吳婦，今晚檢方訊後，責付交由女兒帶回。

這場人倫悲劇，發生於今天上午7點40許，吳婦的子女打電話報案「媽媽剛打電話表示殺了爸爸，現在要自殺」。消防局獲報後，立即出動一輛消防車、2輛救護車前往。

警消到達現場，研判疑似是夫妻吵架後，吳姓妻子涉嫌用一條約80公分長的電線勒斃酒醉丈夫，地面還有一瓶高粱酒，且陳男已明顯死亡，家屬也拒絕送醫。當下吳婦情緒相當的激動，精神狀況極度不佳，被警方帶回調查。

由於吳婦平日還須照料有精神疾病的二女兒、丈夫也有慢性病，必須長期服藥控制病情，但陳翁只要喝酒，便對妻子大吼大叫，今天凌晨又開始酗酒，鄰居也聽到夫妻倆大吵大鬧的聲音，甚至聽到陳男動輒毆打飆罵，初判吳婦極有可能是已經無法承受了，看到丈夫酒醉，便拿起電話線將人勒死。

吳婦子女也都知道老父親酒後的失序行為，但仍隱忍不通報警方、聲請保護令，也深怕若通報，母親會被老爸打得更兇，沒想到卻釀成不可挽回的悲劇。由於她的遭遇也讓檢警深感同情，雖然是故意殺人致死罪嫌，但檢方訊後，仍責付交由女兒帶回。

由於國民法官將於明年1月1日上路，吳婦案也於明年才會起訴，彰化地檢署已將本案列入國民法官參審案件評估當中。