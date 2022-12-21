台61線3車追撞司機受困獲救　大車事故太頻繁！警沿線設點抓超載

在高房價的影響下，社會住宅於近幾年成為不少縣市啟動推行的政策之一，內政部營建署等相關單位不僅向行之多年的歐美國家取經，也試圖融入獨特的臺灣活動與經驗，期待在與國際接軌的同時，亦能透過更妥善的規劃安排，促進世代對話、青銀共好。