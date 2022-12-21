台61線3車追撞司機受困獲救　大車事故太頻繁！警沿線設點抓超載

▲台61線3車追撞，司機受困幸受輕傷。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）
記者陳以昇／新北報導
台61線北上林口段一部大貨車駕駛疑因恍神追撞前方2部貨車，導致司機受困車內，警消利用破壞器材將他救出，幸好僅受到輕傷；新北市交大與監理所及環保局有鑒於台61線大貨車交通事故頻傳，為了行車安全，將加強取締超載貨車，以及查核車輛相關設備，並進行排煙檢測，20日開始取締，目前已3車超載開罰。
警方表示，21日上午6時許，林口區台61線北上車道16.5K處發生一起3車追撞事故，40歲蘇姓駕駛疑恍神追撞左前及右前方貨車，撞擊後車門變形，蘇男受困車內，警消獲報前往救援協助脫困，幸好僅受到輕傷，經酒測3司機無酒駕，詳細肇責待調查。
▼台61線新北交大將加強沿線取締超載 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）
有鑒於台61線大貨車交通意外頻傳，新北市交通大隊、台北區監理站及環保局已在20日起，沿線設置「活動式地磅」，加強取締車輛違規超載行為，對車輛相關設備，如滅火器、輪胎、車身標識等進行檢查，包括車輛裝載貨物時是否確實捆紮綁妥，避免掉落飛散情形發生，並進行車輛排煙檢測，目前已取締3貨車超載開罰，其中一部更超載44.2公噸，開罰28萬。
讀者迴響