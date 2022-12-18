獨／台61賓士男逼車　拽倒重機騎士猛踹！暴力過程曝光

記者黃宥寧／台北報導

誇張！K先生（化名）日前騎乘黃牌重機行經台61北上233公里處，遭1輛賓士車惡意擋車，車主認被K先生「閃遠光挑釁」，但K先生認為是誤會，因此拒絕承認，此舉惹火對方，直接將騎士用力拽在地上，以腳猛重踩並攻擊頭部，賓士車主其妻見狀才將人拉開，《東森新媒體ETtoday》獨家拿到影片，曝光誇張全武行過程。

▲暴走的賓士男認為被挑釁，竟將重機騎士拖倒在地攻擊頭部。（圖／民眾授權提供）

K先生餘悸猶存接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，12月3日晚間9時許，騎乘愛車走台61線從台南準備返回台中住處，北上行經233公里處遭賓士車一路逼車到路肩，當下他感到錯愕，本來想倒車從左側駛離，豈料賓士男火速下車以肉體擋住去路。

▲賓士男將人跩在地上狂毆。（圖／民眾提供）

從K先生提供的影片裡發現，賓士男一下車就激動問「你為什麼一直用遠光燈照我，你不會騎機車是不是，你頭殼有問題？」K先生一頭霧水，反問對方有什麼問題，豈料下秒就噴髒話「X你X娘機X」，下秒跳針說「你重機餒！頭殼放清楚點」，接著逼近K先生，並試圖拍攝重機車號。

賓士男妻子見2人站在路肩情緒不穩爭執，不斷柔和勸架，接著賓士男想以手機拍攝重機車牌，K先生直接上前擋住，此舉當場惹火賓士男，直接將K先生跩到地上格鬥，以腳重踩、狂踢，不斷攻擊倒地的K先生，賓士妻嚇壞將丈夫拉開，賓士男更趁隙成功拍攝到車牌照，隨後站一旁若無其事冷眼看在地上的K先生。

▼遭痛毆的K先生被診斷出左側上眼瞼擦傷、肩膀挫傷等。（圖／民眾提供）

K先生遭受突如其來攻擊，當場暈眩、胃痛、盜汗等，警方到場後簡單問完話讓他趕緊去醫院急診。離開醫院後，他也直接到派出所對賓士男提告強制罪、傷害罪，但沒想到賓士男於15日也赴派出所對K先生傷害罪嫌，警方依法受理後函送地檢署偵辦。

K先生害怕地說，沒想到暴力事件會在自己身上發生，現在只要回想當天過程，仍感到相當害怕，晚上甚至會睡不著，目前也求助身心科協助。