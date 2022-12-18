上錯匝道倒退嚕！小貨車追撞聯結車「車頭扁掉」2人慘死　驚悚影曝

記者閔文昱／綜合報導

網路上近日流傳一段驚悚車禍事故畫面，一名聯結車駕駛疑似發現走錯路，直接在高速公路的匝道口倒車，打算開往另一條路，不料後方一輛小貨車閃避不及，高速撞上，造成小貨車車頭當場扁掉，2人慘死。經了解，事故地點為大陸深圳南屏高速公路，肇事司機為香港人。

有網友將畫面上傳到臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」，只見一輛聯結車正緩緩退出匝道，似乎是走錯路，要重新駛往另一條道路，不過這時卻有一輛小貨車疑似未注意前方路況，直接撞向聯結車車尾，強大撞擊力道不僅發出「碰」一聲巨響，小貨車車頭更是當場被壓扁，場面怵目驚心。

▲聯結車在匝道口倒退嚕，造成後方小貨車閃避不及撞上。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

畫面曝光後，馬上引發不少網友討論，紛紛留言「後車裡面的人，存活機率應該剩小數點了吧」、「這壓縮程度解壓縮也回不來了吧」、「慘！駕駛應該扁掉了吧？」、「駕駛直接變肉醬了⋯RIP」、「在高速公路倒車是要害死誰」、「這種駕駛，直接先關10年吧！不然不知道還要害死多少人」。

據悉，這起事故發生在本月13日，該聯結車沿深圳南屏高速公路行駛，卻疑似走錯路開往北環大道方向，之後便倒退企圖轉往皇崗口岸方向，造成後方小貨車閃避不及撞上，小貨車駕駛和一名工人不幸慘死。對此，落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉表示，肇事司機為香港人，未來恐要面對龐大索償和判刑。