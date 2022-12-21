寒流來「穿阿嬤戰袍」赴約！曖昧男一看愣住　妹子回家崩潰：很想死

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

多數人都希望在喜歡的對象面前，隨時都是好看的。一名女網友表示，因為最近寒流來襲，於是把媽媽買的「阿嬤睡衣」拿出來備戰。未料某天曖昧對象突然跑到她家找人，她匆忙跑出去赴約，回家後才驚覺自己忘了換衣服，覺得相當崩潰，驚喊「我是不是毀了」。文章曝光後掀起討論。

原PO在「Dcard」發文表示，因為最近天氣變得很冷，就把衣櫃裡面最厚的睡衣拿出來，是類似深紅色的阿嬤絨毛睡衣，當作對抗寒流的「戰袍」，看起來雖然不可愛，但是媽媽買給她的，「只有它能溫暖我」。

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前幾天她穿著那件睡衣和曖昧對象傳訊息聊天，因為剛好碰到生理期，就聊到她肚子痛了一整天，之後對方消失了半小時，突然說「我在你家樓下，下來一下」。由於當下太過緊張和慌亂，她戴上眼鏡、口罩就跑下樓了，完全忘記自己身上的阿嬤睡衣和夾腳拖，男方看到後當場愣住，但她還沒有發現異狀。

直到曖昧對象回家傳訊息問，「剛剛那是妳平常的睡衣嗎」，她才驚覺自己忘了把睡衣換掉，急忙解釋「只有最近幾天才穿它啦，太冷了」，對方則回說「原來，我想說跟妳平常的風格差很多」。雖然對方的語氣很平淡，但還是讓她相當緊張，直呼「完了完了完了，我是不是毀了？」「睡一覺起來想到還是很想死」。

▲2人對話。（圖／翻攝自Dcard）

不少人看到後紛紛表示，「可能會有一點反差萌」、「如果很喜歡的話，他可能會覺得很可愛啦～不過如果只有好感的話，那就不好說了，可能瞬間無感哈哈」、「另類的想法，他如果連這樣的你也喜歡，就成功了」、「如果是很喜歡的對象，會覺得超可愛吧，想要把妳抱起來轉圈的那種可愛」、「別難過，就算沒有曖昧對象，阿嬤睡衣也會一直溫暖著你」。