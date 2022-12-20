寒流到！南投心血管急重症患者增3成　衛生局提醒保暖8招

▲明天另一波冷空氣南下，南投縣政府分享防寒保健要點。（圖／記者屠惠剛攝）

記者高堂堯／南投報導

今年第一波寒流日前襲台，南投縣衛生局統計，醫療院所湧進的心血管、高血壓、腦中風以及消化道出血的急重症病患，約比平日增2至3成，提醒低溫天氣易使糖尿病、高血壓、高血脂等三高病患的心血管疾病及中風急性發作機會也會增加，除規律服藥、血壓監測、定期回診、避免菸酒和飲食控制，「保暖」則是最基本的自我保護。

縣府衛生局長陳南松表示，當氣溫降低或驟降易使血管內平滑肌收縮、血壓突然升高，高危險群應控制三高及保暖，以減少誘發心臟病之風險；若觀察微笑時出現臉不對稱、嘴角歪斜或是平舉雙手會無力下垂，以及說話開始出現不清楚，或胸悶、喘不過氣、冒冷汗等狀況，就可能是急性促發徵兆，應儘速就醫，有助於搶救寶貴性命及減少後遺症。

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陳南松指出，防寒保健8要點為「要保暖、要暖身、要隨身攜帶保暖衣物、飲食多纖心情輕鬆、不宜泡湯或泡澡、不加重身體壓力、要妥善控制病情，規律服藥、外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥」。

▲南投縣政府分享防寒保健8要點。（圖／南投縣政府提供）

其中，由於長者對於環境溫度變化反應較不敏銳，陳南松特別提醒65歲以上長者在晚上睡覺時，要先備妥保暖衣物，放在床邊隨手可拿到的地方，不管是半夜起床上廁所或是早上起床，都要記得先添加衣物保暖後再進行活動；外出時隨身攜帶一件保暖衣，以備不時之需。

如為心臟血管疾病患者，要避免單獨去爬山或從事離開人群的運動，亦不宜單獨泡湯，泡湯溫度勿超過40度，飯後2小時後再進行為宜；運動最好避開酷寒與早晚的高風險時段，避免在寒冬大清早外出運動，晚餐後不要立即運動，應至少隔1個小時待食物消化後。