4越籍男趁寒流入山盜伐扁柏　林務局、員警頂0度低溫埋伏逮人

▲山老鼠趁寒流來襲上山盜伐，仍遭林務局和警方協力查獲。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



記者高堂堯／南投報導

寒流於上周末來襲，氣溫驟降，竟有4名越南籍男子趁機上山竊取貴重木；林管處及警方協力堅守崗位、頂著0度低溫徹夜埋伏，果然於19日深夜於省道台14線終點99公里處（仁愛鄉屯原），發現4人意圖將贓木運輸下山，立即前往攔檢，成功逮捕該山老鼠集團，並查扣贓木台灣扁柏角材4塊，總重142公斤。

林務局南投林區管理處指出，近期接獲情資，會同保七總隊第六大隊、南投縣政府警察局仁愛分局及移民署中區事務大隊科技偵查隊、南投專勤隊共同規劃「滅鼠任務」，查緝當天山區夜晚氣溫降至0度左右，林管處長李政賢對林警同仁不畏寒冬低溫、戮力守護山林，深表欣慰。

李政賢也呼籲消費者購買木製品時，要認明「台灣木材」標章，不要購買來路不明的木製品，成為山老鼠幫兇；而外籍移工涉入盜伐案件日趨嚴重，不肖嫌犯貪求暴利，嚴重破壞林木生長及森林生態，請民眾若有盜伐情資可撥打保林專線0800-000-930，或利用林務局「山老鼠雷達站」LINE通報平台舉發不法。

林管處另表示，《森林保護辦法》第30條已公告修正，凡舉發盜伐案件因而人贓俱獲者，自警察機關移送地檢署偵辦起30天內，就發給舉發人定額5萬元獎金，當檢察官偵查終結提起公訴，再按查獲贓物市價10%發給獎金，檢舉獎金最高額提高至500萬元。