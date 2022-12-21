今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」　2時間最低溫

▲強冷空氣今天再報到。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今天（21日）北部有雨、高溫降6度，越晚越冷！中央氣象局預報員林定宜提醒，今日強烈大陸冷氣團南下，周五有另波更強冷空氣，預估周五晚間到周六清晨，以及周六晚間到周日清晨是最低溫時間。氣象專家吳德榮表示，周四至周日部分平地最低氣溫將降至6至8度。

氣象局今晨對11縣市發布「低溫特報」：

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►今晨至周四上午低溫區域

【黃色燈號（寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼11縣市低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局觀測，今晨本島平地最低溫出現在新竹縣關西的8.6度。林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今日強烈大陸冷氣團逐漸南下，北部雲量稍增多、降雨機率增加，但雨也不太多，基隆北海岸及山區降雨較明顯，上半天比較濕涼，下半天逐漸轉乾。

林定宜說，今天北部、東北部白天高溫17-20度，中南部及花東普遍仍有21-24度，屏東可來到26度，但各地傍晚後將越晚越冷，今晚中部以北、宜蘭低溫10-13度，南部及花東也只有14-17度。氣象局觀測，台北周二高溫來到23.2度，但預估今僅17度，降幅達6度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜表示，這波冷空氣是漸進式降溫，周四至周日越來越冷，周五有另波更強冷空氣南下，受到強烈冷氣團或寒流影響，各地早晚氣溫明顯偏低，北部、東北部整天寒冷，中南部日夜溫差大；由於這波冷空氣偏乾，各地多雲到晴，僅花東一帶有零星短暫雨。

林定宜提醒，預估周五晚間到周六清晨，以及周六晚間到周日清晨是最低溫時間，中部以北、宜蘭9-10度，其他地區12-14度，近山區平地、沿海空曠地區可能再低1、2度；下周一、下周二冷空氣逐漸減弱，白天氣溫回升，水氣依舊不多，僅東半部有局部短暫雨。

吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周四至周日乾冷空氣持續南下，各地晴朗穩定，氣溫逐日緩降，周四接近強烈大陸冷氣團（台北氣象站≦12度）定義，周五至周日則有觸及寒流（台北氣象站≦10度）定義的機率，整體強度雖不如上波，白天各地在陽光下或許不覺得很冷，但入夜後有強輻射冷卻作用加持，部分平地最低氣溫仍將降至6至8度。