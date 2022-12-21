　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」　2時間最低溫

▲未來一周天氣乾冷。（圖／氣象局）

▲強冷空氣今天再報到。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今天（21日）北部有雨、高溫降6度，越晚越冷！中央氣象局預報員林定宜提醒，今日強烈大陸冷氣團南下，周五有另波更強冷空氣，預估周五晚間到周六清晨，以及周六晚間到周日清晨是最低溫時間。氣象專家吳德榮表示，周四至周日部分平地最低氣溫將降至6至8度。

氣象局今晨對11縣市發布「低溫特報」：

[廣告]請繼續往下閱讀...

►今晨至周四上午低溫區域

【黃色燈號（寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼11縣市低溫特報。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局觀測，今晨本島平地最低溫出現在新竹縣關西的8.6度。林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今日強烈大陸冷氣團逐漸南下，北部雲量稍增多、降雨機率增加，但雨也不太多，基隆北海岸及山區降雨較明顯，上半天比較濕涼，下半天逐漸轉乾。

林定宜說，今天北部、東北部白天高溫17-20度，中南部及花東普遍仍有21-24度，屏東可來到26度，但各地傍晚後將越晚越冷，今晚中部以北、宜蘭低溫10-13度，南部及花東也只有14-17度。氣象局觀測，台北周二高溫來到23.2度，但預估今僅17度，降幅達6度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜表示，這波冷空氣是漸進式降溫，周四至周日越來越冷，周五有另波更強冷空氣南下，受到強烈冷氣團或寒流影響，各地早晚氣溫明顯偏低，北部、東北部整天寒冷，中南部日夜溫差大；由於這波冷空氣偏乾，各地多雲到晴，僅花東一帶有零星短暫雨。

林定宜提醒，預估周五晚間到周六清晨，以及周六晚間到周日清晨是最低溫時間，中部以北、宜蘭9-10度，其他地區12-14度，近山區平地、沿海空曠地區可能再低1、2度；下周一、下周二冷空氣逐漸減弱，白天氣溫回升，水氣依舊不多，僅東半部有局部短暫雨。

吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周四至周日乾冷空氣持續南下，各地晴朗穩定，氣溫逐日緩降，周四接近強烈大陸冷氣團（台北氣象站≦12度）定義，周五至周日則有觸及寒流（台北氣象站≦10度）定義的機率，整體強度雖不如上波，白天各地在陽光下或許不覺得很冷，但入夜後有強輻射冷卻作用加持，部分平地最低氣溫仍將降至6至8度。

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
紅孩兒王海輪爆11年婚變！　夜奔「大提琴界林志玲」香閨全被拍
桃園12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費
陸瘋搶退燒藥！台大醫「一瓶70元飆近2萬」　藥師曝台怪現象
今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」　2時間最低溫
美國會完成撥款法案協商　列對台軍事融資每年614億
快訊／國1「大貨車翻覆」　全車道封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

直播主喊「醫師、律師都好野人」　醫怒發聲

快給他們溫暖！天冷身冷心更冷　3星座易陷入冬日憂鬱

男友無套秒射辯「我媽叫我這麼做」　究極媽寶行徑讓眾人吐槽

陸瘋搶退燒藥！台大醫「一瓶70元飆近2萬」　藥師曝台怪現象

今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」　2時間最低溫

J罩杯女星被酸「賣奶賺流量」　高EQ回應：我的工作就是露奶啊

妹子母胎單身！上網查「5地方能遇好男人」　秒嗨爆：有道理

快訊／台鐵工會嗆「春節罷工」抗議公司化　交通部緊急回應　

網購電鍋竟收到「LV聯名款」！他申請換貨結果更崩潰　一票人笑了

剛進門就下馬威！婆婆逼她「用心打掃小姑房」　年輕媳神反擊

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

梅西世足奪冠　精彩瞬間全回顧

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

男逛賣場被7警包圍氣炸喊告　警：獲報搭訕+持辣椒水才來

直播主喊「醫師、律師都好野人」　醫怒發聲

快給他們溫暖！天冷身冷心更冷　3星座易陷入冬日憂鬱

男友無套秒射辯「我媽叫我這麼做」　究極媽寶行徑讓眾人吐槽

陸瘋搶退燒藥！台大醫「一瓶70元飆近2萬」　藥師曝台怪現象

今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」　2時間最低溫

J罩杯女星被酸「賣奶賺流量」　高EQ回應：我的工作就是露奶啊

妹子母胎單身！上網查「5地方能遇好男人」　秒嗨爆：有道理

快訊／台鐵工會嗆「春節罷工」抗議公司化　交通部緊急回應　

網購電鍋竟收到「LV聯名款」！他申請換貨結果更崩潰　一票人笑了

剛進門就下馬威！婆婆逼她「用心打掃小姑房」　年輕媳神反擊

iPhone 15回歸圓角邊？　概念圖讓果粉直呼是「iPhone 6」

王海輪驚爆婚變！起底「大提琴界林志玲」身分　本尊揭密2人關係

色警竟是偷拍狂！買春、少女「針孔密錄」5年　超過10人受害

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」　並肩「狼人殺女神」嗑火鍋

「蔡依林恩師」張勝豐失聯23天現身了！憔悴身形曝　曾洩輕生念頭

男團成員爆11年婚變！2月沒回家…被拍夜奔「大提琴界林志玲」香閨

直播主喊「醫師、律師都好野人」　醫怒發聲

翁山蘇姬案審理18個月下周結辯　緬甸軍政府法庭做最終判決

桃園12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

小甜甜拍戲「爆愷樂近況」慘被換角！遭製作人痛罵　3病纏身恐不孕

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

生活熱門新聞

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款超萌

今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」

快訊／郭台銘回擊指揮中心：上周才問過北醫

網購電鍋鍋蓋凹了！他申請換貨結果更崩潰

妹子母胎單身！上網查「5地方能遇好男人」　秒嗨爆：有道理

明11縣市10°C↓　濕冷→乾冷時程曝

婆婆下馬威「用心打掃小姑房」　年輕媳神反擊

麥當勞喊「通關密語」　爽吃到隱藏版漢堡！

以為好市多新品！千人求上架「夢幻餐盒」：排隊也願意

J罩杯女星被酸「賣奶賺流量」高EQ回應被讚爆

陸瘋搶退燒藥！台大醫「一瓶70元飆近2萬」

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

更多熱門

相關新聞

2023有史以來最熱　比氣候變遷前高1.2度

2023有史以來最熱　比氣候變遷前高1.2度

英國氣象局預測，2023年將是有史以來最熱的一年，全球平均氣溫將比氣候變遷開始前高出約攝氏1.2度。氣象專家表示，因溫室氣體排放量持續快速增長，明年會是值得注意的一年。

寒流致南投縣心血管等急重症患者增3成

寒流致南投縣心血管等急重症患者增3成

高血壓中年男子天冷猛吃鍋腸中風

高血壓中年男子天冷猛吃鍋腸中風

中山樂旗隊遭控學姊霸凌　校長：不實指控讓學生很受傷

中山樂旗隊遭控學姊霸凌　校長：不實指控讓學生很受傷

醫師籲慎防心血管疾病　40歲以上要小心

醫師籲慎防心血管疾病　40歲以上要小心

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局寒流吳德榮林定宜

讀者迴響

熱門新聞

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

看到梅西會難過？姆巴佩又想離隊了

全台最大軒禾合作社驚傳倒閉　農糧署副署長證實了

5壽險慘了！資產重分類違規　金管會怒罰逾400萬、南山最重

19歲女怕私密片外流　砍死男友

5歲童突發燒！醫找無病因　3天後見「手上浮2條線」秒懂

LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款超萌

包小柏痛失22歲愛女：至今無法放下！

世界盃一照片　姆巴佩向梅西跪了

今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面