先濕後乾！彭啟明示警「這3天迎10°C↓極端低溫」　爆冷原因出爐

▲這波冷空氣先濕後乾，今晚低溫下探10度。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

今晚強烈大陸冷氣團南下，各地再度明顯轉冷，氣象達人彭啟明在臉書提醒，這波冷空氣先濕、傍晚轉乾，須留意周五到周日的極端低溫，有機會下探10度以下。他也指出，近幾次寒流南下導致天氣轉冷，和負北極震盪有關係，除東亞外各地都顯著大降溫。

氣象專家吳聖宇在臉書專頁天氣風險貼文中表示，今天白天在苗栗以北以及東半部的宜花東等地方會有局部降雨的機會，雨勢並不大，這些水氣通過的很快，傍晚到入夜就會離開，北部、東半部天氣將恢復穩定，多雲到晴，至於台中以南則不受影響，依然是以穩定的天氣為主。

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北部、東北部今天白天高溫會降到17-20度間，中部以及花蓮地區高溫20-23度。今晚到明天清晨搭配上雲量減少後的輻射冷卻作用，低溫的情況就會顯現出來，中部、北部、東北部低溫預報在10-12度間，部分空曠地區有機會降到8-10度左右，南部及花東地區低溫預報在14-16度，部分空曠地區有機會降到12度上下。

▲今晚11縣市下探10度。（圖／氣象局）

周四到周日由於乾冷空氣持續南下，各地都將維持乾冷的天氣型態，大部分地方都會有陽光，只有花東、恆春半島一帶雲量會比較多，仍可能有些零星的飄雨機會。

未來幾天高溫都偏涼冷，周五、六白天高溫只有13-15度，夜間受到輻射冷卻影響，到下周一的清晨之前在北台灣空曠地區都有可能出現7-9度的低溫，可說是一整天都偏冷，而且冷的時間蠻長的，周日白天溫度才會稍微上升，下周一回溫的情況就會比較明顯。

到了中部、南部還有花東地區白天的高溫就比較有上升的空間，仍有機會來到20度上下，夜晚到清晨同樣受到輻射冷卻作用，中部空曠地區也會有機會降到8-10度低溫，南部及花東的空曠地區低溫也可能接近10度上下。